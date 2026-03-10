Albiol reivindica el peso de Catalunya para llevar a Feijóo a La Moncloa: "No sería presidente si no obtiene buenos resultados"

Con Catalunya como telón de fondo, el Partido Popular ha celebrado este lunes en el municipio madrileño de Leganés un encuentro centrado en la gestión municipal, la convivencia y la batalla política frente al independentismo. El centro municipal Las Dehesillas ha acogido el encuentro "50 años de servicio a España", organizado bajo el lema "unidad, convivencia y libertad en Catalunya", en una cita presidida por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, y clausurada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

El acto ha reunido este lunes a afiliados, vecinos del municipio y dirigentes populares con responsabilidad institucional en Catalunya, entre ellos el alcalde de Badalona y presidente del PP de Barcelona, Xavier García Albiol; el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, y el alcalde de Pontons y secretario general del PP de Barcelona, Josep Tutusaus. Recuenco ha abierto la jornada reivindicando una política "humilde, directa" y pegada a la calle.

De izquierda a derecha. Josep Tutusaus, alcalde de Pontons; Xavier García Albiol, alcalde de Badalona; Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid y Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés; Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels. / EPE

El regidor ha defendido el papel del municipalismo frente al ruido político y ha enmarcado el encuentro en la voluntad de escuchar la experiencia de los alcaldes catalanes en un momento de tensión territorial. También ha aprovechado la cita para celebrar los 50 años de Alianza Popular y del actual PP, y ha avanzado nuevos actos conmemorativos durante los próximos días en los que acudirá el expresidente del Gobierno, José María Aznar.

Albiol sitúa a Catalunya en el centro

La intervención con más carga política ha sido la de Xavier García Albiol. El alcalde de Badalona ha advertido de que el PP no podrá aspirar al Gobierno de España sin mejorar con claridad sus resultados en Catalunya. "Feijóo no sería presidente si en Catalunya no obtiene buenos resultados", ha afirmado. Para sostener esa idea, ha recordado que en Catalunya se reparten 48 diputados, un peso que, a su juicio, puede acabar decantando unas elecciones generales, por lo que no basta con que el PP crezca en otros territorios, sino que también necesita recortar distancia con el PSOE.

Albiol ha ido más allá y ha hecho autocrítica al admitir que el partido no siempre supo interpretar qué demandaba una parte de la sociedad catalana. "En ocasiones hemos tenido razón, pero no se nos ha escuchado con la atención que merecíamos", ha señalado. En ese sentido, ha considerado que en etapas anteriores ni el PP catalán logró articular un proyecto lo bastante atractivo ni desde la dirección nacional se entendió siempre con la sensibilidad necesaria la realidad política catalana. A su juicio, hay mensajes que pueden explicarse mejor con Alberto Núñez Feijóo por su trayectoria y su conocimiento de la pluralidad territorial.

Sobre la relación entre Catalunya y el resto de España tras las cesiones del Gobierno al independentismo, ha sostenido que la situación parece más calmada porque se ha ido cediendo de forma constante a sus exigencias.

Reyes y Tutusaus cargan contra el 'procés'

Manuel Reyes ha centrado su intervención en denunciar las consecuencias de la política de pactos con el independentismo y la gestión de la Generalitat. "Hemos cambiado el lazo amarillo por el rojo y al final los ayuntamientos somos los que damos la cara", ha resumido. Asimismo, el alcalde de Castelldefels ha criticado las listas de espera sanitarias, los barracones en las aulas y la presión fiscal en Catalunya. Ha recordado además el peso del turismo y la gastronomía en su municipio, donde, según ha explicado, generan más del 75% del empleo.

Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, en el acto de los 50 años del PP celebrado en Leganés. / EPE

Sobre la vivienda, ha advertido de que el problema ya no es solo local, sino nacional. En este sentido, Reyes también ha dejado una de las frases más duras del acto al referirse a Jordi Pujol como respuesta a una de las preguntas de los afiliados y vecinos del municipio: "Pujol se morirá y no pisará la cárcel". Por su parte, Josep Tutusaus ha recordado los años más duros del desafío soberanista y ha lamentado la falta de reacción del socialismo. También ha advertido de la dificultad para desmontar en Catalunya el relato de que "nos roban" y de que el dinero "se va para Madrid", una idea que, a su juicio, ha calado durante años pese al trabajo realizado desde hace tiempo para corregir esa imagen.

Josep Tutusaus, alcalde de Pontons y Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés. / EPE

Inmigración, ocupación y vivienda

La inmigración y la seguridad han centrado otra parte de la mesa de debate. Albiol ha defendido que el clima de convivencia en Catalunya es "excelente", aunque ha advertido de los problemas de integración y de convivencia en algunos barrios. "No estoy en contra de la inmigración, necesitamos personas trabajadoras que vengan a ganarse la vida, pero no estoy a favor de que vengan a delinquir", ha señalado. En ese contexto, ha insistido en una idea que ha repetido durante el acto: "No se ataca a los inmigrantes, sino a la delincuencia". La ocupación también ha ocupado un lugar central. Albiol ha defendido una reforma profunda de la legislación y ha denunciado que el sistema actual deja más protegido al okupa que al propietario. A su juicio, esa inseguridad jurídica retrae a muchos pequeños propietarios del mercado del alquiler y agrava el problema de acceso a la vivienda. Además, ha lamentado la lentitud burocrática para promover vivienda nueva y ha anunciado que Badalona contará a final de año con 600 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad.

Los populares celebran los 50 años de su alianza en un acto organizado en Leganés. / EPE

Catalunya, pieza clave para el PP

Más allá de los asuntos municipales, el acto de Leganés ha servido al PP para lanzar un mensaje político claro: Catalunya vuelve a ser una pieza esencial en su estrategia nacional. Por su peso electoral, por su simbolismo territorial y por su impacto económico, los dirigentes populares la sitúan como un territorio decisivo para el futuro del partido. Incluso, en el cierre del acto, Alfonso Serrano ha puesto en valor el papel de los alcaldes como principal activo del PP y ha recordado que el partido cuenta con 113 regidores en la Comunidad de Madrid. Además, ha defendido el vínculo político y económico entre Madrid y Catalunya. "Madrid no compite con Catalunya, son motores económicos importantes y juntos nos va mejor", ha afirmado.