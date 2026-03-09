Teruel Existe votará "no" a la investidura de Azcón haya o no pacto del PP y Vox

Teruel Existe votará en contra de cualquier fórmula para investir al popular Jorge Azcón en una futura reelección como presidente de la comunidad autónoma. Así lo ha dicho su portavoz en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, que ha asegurado que no votarán a favor de ningún gobierno que "contenga políticas de Vox", aunque Vox esté "dentro, fuera, o como mediopensionista". El líder de Teruel Existe ha recordado que, en 2023, su formación política ya votó en contra de la investidura de Azcón en mayo de 2023, que salió adelante por el acuerdo gubernamental del PP y Vox para el Ejecutivo de coalición con el que comenzó la pasada legislatura.

Preguntado en varias ocasiones por su posición si hubiera o no acuerdo con Vox, o una posibilidad de un Gobierno en solitario del PP gracias a la abstención de Vox, o incluso preguntado por la posibilidad de un gobierno en minoría entre el PP y Teruel Existe, Guitarte ha declinado todas esas variables porque, en todas, ha asegurado, "así se depende de las políticas de Vox, que es lo que nosotros queremos evitar".

En esta línea, Guitarte ha hablado de sus líneas rojas respecto a las políticas de la extrema derecha: "Todo lo que tiene que ver con la ideología de género, la inmigración y políticas que se pregonan y luego sabemos que son inviables porque piden cosas que no son ni competencia autonómica..." están lejos de las preferencias de los de Teruel Existe.

Además, el portavoz también ha marcado distancias con posiciones clásicas de la ultraderecha. "Vox va en contra de la autonomía, pero nosotros somos sumamente autonomistas, reclamamos que haya una descentralización hacia las comarcas y municipios, todo lo contrario de lo que pregona Vox. Por no hablar del trasvase del Ebro, que en Aragón no sobra ni una sola gota de agua. Si todo eso se traduce en políticas del próximo gobierno, sería imposible ni siquiera remotamente considerarlas", ha incidido Guitarte, cerrando la puerta casi a cal y canto a cualquier tipo de apoyo a Azcón, a pesar de que con su abstención -sumada a la de Vox- abrieran el camino para que la popular María Navarro (PP) sea la presidenta de las Cortes.

Por otro lado, Guitarte ha trasladado a la presidenta de las Cortes que se ponga en marcha la Agencia Aragonesa Anticorrupción. En un contexto político marcado por las investigaciones por presunta corrupción por las concesiones de informes favorables a los proyectos de Forestalia, el portavoz de Teruel Existe ha reclamado que el Parlamento autonómico active "una herramienta que lleva esperando ocho años desde que se aprobó en las Cortes". "No podemos asistir día sí y día también a escándalos de tanta trascendencia y no poner en marcha la Agencia", ha declarado.

Por ahora, los de Teruel Existe no han reclamado constituirse como un grupo parlamentario propio con dos diputados, y solo se ha mostrado favorable a poder negociar con el Partido Popular o el futuro Gobierno autonómico determinadas partidas presupuestarias. "Los presupuestos son distintos de la investidura: en la pasada legislatura sí que negociamos capítlos o proyectos concretos", ha recordado, dando por hecho que podría repetirse ahora la misma fórmula.

Con su rechazo frontal a facilitar una investidura de Jorge Azcón, al candidato del PP solo le queda el camino de Vox, donde siguen abiertas -y soterradas- las negociaciones. Y Guitarte les mete prisa: "No es conveniente que se demore la formación del Gobierno de Aragón y someter el futuro de la comunidad autónoma a los intereses de Abascal y Feijóo". La temida segunda prórroga presupuestaria está en el horizonte si los acuerdos no se producen rápido.