Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebajado este lunes el alcance político de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante en las Cortesy ha deslizado un mensaje de fondo: “Las comisiones de investigación últimamente en España no son un ejemplo para los ciudadanos, sirven para poco”.

En su intervención en Benidorm, tras una visita a un centro de salud, el jefe del Consell ha vinculado el debate a una “estrategia” del PSPV para “ensombrecer la gestión” del Plan Vive y ha defendido que lo relevante no es el foco parlamentario, sino “acabar con el problema de la vivienda”, construir más, “apostar por la oferta” y “mejorar las medidas de control”.

Pérez Llorca ha insistido en que su gobierno quiere “normalizar” el sistema incorporando “nuevos elementos como el arraigo”, que calificó de “fundamental” para dar prioridad “a aquellas personas que más tiempo llevan empadronadas en una localidad”, pese a no tratarse de uno de los principales agujeros negros detectados en el caso de Les Naus. En esa línea, ha sostenido que la Comunidad Valenciana tiene el objetivo de llegar a 10.000 viviendas y ha avanzado que el Consell está “a punto” de presentar una ley del suelo en las Cortes, al considerar que la construcción de vivienda es una “cuestión de emergencia”.

El presidente, además, ha tratado de reforzar su perfil político en el parlamento autonómico. Se ha definido como “la persona que más acuerdos ha alcanzado esta legislatura” y ha asegurado que ha cerrado pactos no solo con Vox, sino también con Compromís. “La pregunta no me la tienen que dirigir a mí, se la tienen que hacer a Diana Morant o a Baldoví”, ha afirmado, antes de retar a la oposición a enumerar acuerdos alcanzados en esta legislatura. En el mismo bloque, ha añadido que “también hemos visto a altos cargos del Botànic tener acceso a la vivienda protegida”, en un intento de ampliar el perímetro de la crítica más allá del PP.

La comisión de investigación sobre la promoción de viviendas del residencial Les Naus de Alicante echó a andar el pasado jueves con la sesión constitutiva. El caso será investigado en las Cortes Valencianas tras haberse formalizado la elección de la presidenta del órgano, Ana Vega, de Vox, que estará acompañada por Jose Ramón González de Zárate, del PP, que será el vicepresidente; y por María José Salvador, del PSPV, que ejercerá como secretaria.

Aún no hay fecha para que se pacte el plan de trabajo, que previsiblemente se cerrará en la próxima sesión, que tampoco tiene un día fijado. Desde Vox esperan que se lleve a cabo “en menos de un mes”, pero si se atiende al precedente más inmediato, el de la comisión de investigación de la dana, actualmente en funcionamiento, en este caso tuvieron que pasar más de tres meses entre la sesión constitutiva (27 de enero de 2025) y la aprobación del plan de trabajo (5 de mayo del mismo año).

Otros temas

El escándalo de la vivienda ha servido de puente para el balance de sus primeros 100 días en el cargo, un periodo que Pérez Llorca ha descrito como especialmente intenso. “La sensación que tengo es de llevar más de un año”, ha afirmado, al reivindicar la recuperación de una “normalidad” que, según ha dicho, hacía falta para “avanzar”. El presidente ha asegurado que, de las medidas anunciadas en su discurso de investidura para el año y medio de legislatura restante, “hoy más de la mitad están en marcha”.

Entre los hitos ha citado nuevas bajadas de impuestos, una estrategia “pionera” para combatir el cáncer, el apoyo a familiares de víctimas de la dana, incentivos a la formación y el empleo y un “paro femenino” que, según ha defendido, se ha reducido. “Estamos en la buena dirección”, ha remarcado, presentando a la Comunidad Valenciana como “una tierra de oportunidades” atractiva para inversores y para nuevos residentes.

Noticias relacionadas

Ya en clave estatal, Pérez Llorca se ha pronunciado sobre la situación política en Extremadura y Aragón con un mensaje centrado en la legitimidad del voto y en la necesidad de desbloquear gobiernos. “Cuando los ciudadanos votan, eligen”, ha sostenido, antes de afirmar que en ambas comunidades “han elegido un gobierno de centroderecha, o de derecha, como quieran llamarlo” y que “corresponde a cualquier dirigente político atender a la petición de sus ciudadanos y que haya gobierno lo antes posible”.