Koldo pide su libertad de cara al juicio de mascarillas y declarar detrás de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal"

La defensa de Koldo García no ha perdido el tiempo y esta misma mañana presentaba en el Tribunal Supremo tres escritos para reclamar la libertad del exasesor del exministro José Luis Ábalos de cara a la celebración del primer juicio del caso al que da nombre, el relativo a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Correos, ante el arraigo familiar que presenta y la indefensión que le genera estar preso mientras se desarrollen las sesiones. Además, reclama declarar en último lugar en la vista oral, detrás incluso del comisionista Víctor de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal" por su doble condición de acusado y testigo de la acusación.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la abogada de Koldo García recuerda al "maestro Cobo del Rosal" que definió la situación en la que se encuentra Aldama, para el que el fiscal solo pide siete años de cárcel, "magistralmente" como la de un "ornitorrinco procesal", porque mantiene formalmente la condición de acusado, pero "actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados".

"La ambigüedad de esta posición híbrida —que nada entre la defensa de sus intereses y la colaboración acusatoria— genera un riesgo evidente de indefensión para mi mandante. Por ello, bajo el principio de contradicción y para evitar que la defensa de don Koldo se vea sorprendida por imputaciones de quien no está sujeto al deber de veracidad pero actúa como brazo de la acusación, es indispensable que el señor Aldama declare en primer término", explica la letrada Leticia de la Hoz.