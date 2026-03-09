Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPOTAN TurquíaBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

POLÉMICA SANIDAD-AYUSO

La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

La Comunidad de Madrid deberá comenzar "de inmediato" la creación del registro de objetores, según el auto judicial emitido tras la demanda del Ministerio de Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ Fernando Sánchez

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

Noticias relacionadas

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
  2. Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
  3. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
  4. Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
  5. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  6. Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: 'Recursos no faltarán
  7. Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares
  8. Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

El Supremo retorna a Catalunya la decisión sobre el monumento franquista de Tortosa

El Supremo retorna a Catalunya la decisión sobre el monumento franquista de Tortosa

La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Una jueza de Violencia sobre la Mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Una jueza de Violencia sobre la Mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Carlo Angrisano, exdirigente de Nuevas Generaciones, defiende frente al PP que sí ejercía sus funciones

Carlo Angrisano, exdirigente de Nuevas Generaciones, defiende frente al PP que sí ejercía sus funciones

Junts ve "caducados" los presupuestos de Illa por la guerra en Oriente Próximo y le insta a rehacerlos

Junts ve "caducados" los presupuestos de Illa por la guerra en Oriente Próximo y le insta a rehacerlos

El tribunal apela al "efecto erizo" y frena los intentos de esgrimir que el jefe de los investigadores admitió “animadversión” hacia la defensa de los Pujol

El tribunal apela al "efecto erizo" y frena los intentos de esgrimir que el jefe de los investigadores admitió “animadversión” hacia la defensa de los Pujol

Los Comuns exigen al Govern que limite la compra especulativa de vivienda aunque no apruebe los presupuestos

Los Comuns exigen al Govern que limite la compra especulativa de vivienda aunque no apruebe los presupuestos

Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat

Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat