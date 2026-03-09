Cuentas públicas
Junts ve "caducados" los presupuestos de Illa por la guerra en Oriente Próximo y le insta a rehacerlos
Junts cree que los presupuestos que el Govern aprobó hace apenas 10 días ya están "caducados". Así lo ha afirmado el portavoz del partido, Josep Rius, que ha instado al president Salvador Illa a rehacerlos de nuevo y a tener en cuenta la subida de precios que puede conllevar la guerra en Oriente Próximo. "Estos presupuestos no sirven para hacer frente a la guerra, los debería volver a hacer", ha sostenido el posconvergente, al tiempo que ha pedido medidas para "reducir la presión fiscal" y para "ayudar empresas y familias" ante la inflación.
Sin embargo, ha descartado entrar en la negociación con los socialistas, en caso de que el president retirara el proyecto y que se mantuviera la negativa de ERC a aprobar las cuentas. Rius ha asegurado que es el Govern el que ha rechazado entablar conversación con ellos y ha acusado a Illa de estar "arrinconado" por el apoyo de los Comuns. En este sentido, ha querido sacudirse culpas y ha defendido que el PSC y "sus socios de Govern" serían los "únicos responsables" del rechazo de las cuentas y de un eventual avance electoral.
Aunque un 'no' del Parlament al proyecto de presupuestos no tiene porque acabar en una convocatoria anticipada de elecciones, es potestad del president decidir como proceder, Junts ve posible este desenlace. "Sería la culminación de su fracaso. Prometió estabilidad y habrá sido la legislatura más corta de la historia de Catalunya", ha afirmado, dando veracidad a este escenario.
Además, durante la convocatoria con la prensa, Rius ha señalado como posibilidad que Illa haga coincidir las elecciones catalanas con unas generales también anticipadas. "Si el PSOE le pide elecciones puede ser muy bien que lo haga", ha reflexionado, tras afirmar que Sánchez está ya exhibiendo "dos banderas electoralistas: el 'no' a la guerra y la bandera española".
