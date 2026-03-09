Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPMacron OrmuzIBEX 35BarcelonaMisión espacialTaxi BarcelonaPlantas
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de la dana que investigue más

El Fiscal Superior José Francisco Ortiz Navarro considera que la jueza de Catarroja deben seguir con la instrucción

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, accede al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, accede al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024. / Levante-EMV

Laura Ballester

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que devuelva la causa de la dana al juzgado de Catarroja, según informan fuentes de la Fiscalía General del Estado respecto al escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el 24 de febrero para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.

En el escrito de alegaciones firmado por el fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, solicita la devolución del procedimiento al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación. En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones“ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex president de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.

Noticias relacionadas

La fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president". En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
  2. Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
  3. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
  4. Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
  5. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  6. Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: 'Recursos no faltarán
  7. Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares
  8. Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

DIRECTO | Feijóo interviene en un acto en Riaza

Los Comuns exigen al Govern que limite la compra especulativa de vivienda aunque no apruebe los presupuestos

Los Comuns exigen al Govern que limite la compra especulativa de vivienda aunque no apruebe los presupuestos

El tribunal apela al "efecto erizo" y frena los intentos de esgrimir que el jefe de los investigadores admitió "animadversión" hacia la defensa de los Pujol

El tribunal apela al "efecto erizo" y frena los intentos de esgrimir que el jefe de los investigadores admitió "animadversión" hacia la defensa de los Pujol

Junts ve "caducados" los presupuestos de Illa por la guerra en Oriente Próximo y le insta a rehacerlos

Junts ve "caducados" los presupuestos de Illa por la guerra en Oriente Próximo y le insta a rehacerlos

Afines a Junqueras y Alamany lanzan una candidatura para liderar ERC de Barcelona y competir contra los críticos

Afines a Junqueras y Alamany lanzan una candidatura para liderar ERC de Barcelona y competir contra los críticos

El delegado del Gobierno en Cantabria justifica su ausencia en el dispositivo de emergencia de la pasarela de Santander en que estaba en México cuando ocurrió la tragedia

El delegado del Gobierno en Cantabria justifica su ausencia en el dispositivo de emergencia de la pasarela de Santander en que estaba en México cuando ocurrió la tragedia

Ayuso defiende en Nueva York fomentar alianzas "en lugar de romper lo que tantos han construido" en plena tensión de las relaciones bilaterales entre España y EEUU

Ayuso defiende en Nueva York fomentar alianzas "en lugar de romper lo que tantos han construido" en plena tensión de las relaciones bilaterales entre España y EEUU

Ayuso: “Preferimos fomentar las alianzas entre España y Estados Unidos en lugar de romperlas”