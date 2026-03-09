Las cuentas de 2026
Los Comuns exigen al Govern que limite la compra especulativa de vivienda aunque no apruebe los presupuestos
Alícia Romero: "Habrá ayudas para empresas y familias si la crisis de Irán lo requiere"
Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez
Los Comuns exigen al Govern de Salvador Illa que, pase lo que pase con los presupuestos, limite igualmente la compra especulativa de vivienda. En plena incertidumbre sobre si ERC acabará negociando las cuentas catalanas a partir del viernes de la semana que viene, el grupo de Jéssica Albiach ha reclamado a los socialistas que el veto al lucro con los pisos continúe adelante, pese a que fue una de las condiciones que el Executiu asumió a cambio del 'sí' de sus seis diputados a los presupuestos.
"Es importante que esta prohibición tire adelante pase lo que pase", ha asegurado sin ambages la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López, que ha recordado que dos de cada tres catalanes están a favor de la medida con el objetivo de lograr precios asequibles en el mercado de la vivienda. Para que esta ley prospere, precisa de los votos de los republicanos, aunque también son partidarios de dialogarla con la CUP como ya se hizo con la regulación de los alquileres de temporada. Según lo pactado, la norma debería aprobarse antes del verano.
Cuenta atrás para los presupuestos
Los Comuns hacen estas declaraciones en un momento en que faltan 12 días para la votación clave en el Parlament y las negociaciones entre Govern y ERC no prosperan porque los republicanos continúan esperando un movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez con la recaudación del IRPF. Si las cuentas no lograr una mayoría suficiente, las medidas pactadas con el Govern de Illa corren el riesgo de caer en saco roto.
López ha evitado mojarse sobre cuál de los dos debería dar el paso para desencallar la situación y se ha limitado a señalar que los Comuns "ya han hecho su trabajo" y que ahora corresponde a las otras dos partes hallar la fórmula para "cumplir con sus acuerdos". La dirigente ha recordado que hay una mayoría de catalanes que quiere que se aprueben nuevos presupuestos, ha defendido que la mayoría progresista que ha sostenido hasta ahora la legislatura deber continuar y, además, ha recordado que el impacto de la guerra en Oriente Próximo obliga a los partidos a estar "a la altura" del momento. De hecho, los Comuns han urgido al Gobierno de Sánchez a poner en marcha "ya" las medidas del llamado escudo social para hacer frente al encarecimiento de los precios que se avecina.
