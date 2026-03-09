Alícia Romero: "ERC tendrá que moverse con los presupuestos, el compromiso con el IRPF es evidente y sincero"

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), cree que Catalunya urge a tener unos presupuestos para 2026 y asegura que, de lo contrario, la tesorería de la administración empezará a sufrir a partir de abril. Defiende que el Gobierno ya se ha comprometido con la gestión del IRPF que reclama Esquerra, por lo que pide a los republicanos que tengan "confianza" y que se sienten a negociar las cuentas para dar respuesta a un contexto marcado ahora por la guerra en Oriente Próximo.

¿Por qué el Govern aprobó los presupuestos sin tener el apoyo de ERC atado?

La responsabilidad de un gobierno es aprobar presupuestos. Ya se había decidido que sería el 27 de febrero y se había hablado con los socios de investidura que este año habría presupuestos, y también teníamos un acuerdo con los agentes sociales. Tenemos las cuentas prorrogadas desde 2023, hay 9.126 millones que no podemos incorporar y estamos tensionando nuestras finanzas. Hacemos un llamamiento a ERC a sumarse a una respuesta unitaria de las fuerzas de izquierda ante esta crisis política mundial que tenemos [en Oriente Próximo] empezando por unos presupuestos que dan estabilidad al país.

¿Qué margen tiene Esquerra para condicionar las partidas?

Mucho. Tenemos disposiciones adicionales que no están definidas, hemos dejado fondos abiertos para negociar e iremos incorporando ingresos durante el año. Sabemos que negociar es ceder. Que nos digan qué necesitan, cuáles son sus prioridades y las encajaremos en el presupuesto. Los recursos no serán un problema. Si ERC se sienta a hablar, el acuerdo llegará.

Los recursos no serán un problema. Si ERC se sienta a hablar, el acuerdo llegará

Sobre el escollo del IRPF, quien tiene que moverse es el Gobierno. ¿Ha hablado con la vicepresidenta María Jesús Montero para que se comprometa con la recaudación del tributo para poder desencallar la negociación presupuestaria?

Quien tiene que responder sobre qué tiene que hacer el Gobierno es el propio Gobierno. Hemos hablado mucho con la vicepresidenta Montero durante todo el proceso de negociación del modelo de financiación, ha sido una aliada de Catalunya, a pesar de lo que puedan decir algunos. A veces hay cosas que necesitan su tiempo, pero tenemos una gran propuesta de financiación y estamos buscando aliados para aprobarla. El Gobierno está centrado en eso y no se cierra, evidentemente, a nada. La vicepresidenta dijo 'vamos a seguir trabajando', es verdad que sin poner plazos, porque son temas muy complejos, pero también tenemos el compromiso absoluto del president de la Generalitat, y la Agència Tributària de Catalunya se está desplegando para poder gestionar en un futuro todos los impuestos, empezando por el IRPF, porque hoy no está preparada. El Govern está haciendo todo lo que puede, el compromiso es evidente y sincero.

Alícia Romero, consellera de Economia i Finances del Govern de Catalunya. / Ferran Nadeu / EPC

ERC dice que con esto no basta.

Esquerra, al final, tendrá que moverse. Las modificaciones legislativas dependen del Congreso, y el Gobierno ya dio el visto bueno a la demanda de ERC en la comisión bilateral del 14 de julio de 2025. ¿Más garantía que un documento certificado entre el Gobierno y la Generalitat? En fin, me cuesta verlo. El país necesita presupuestos, pido responsabilidad.

¿Montero podría ratificarlo, pues, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como pide ERC?

Hombre, a ver. Nosotros queremos una relación bilateral con el Gobierno. Lo que no haremos es que un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat pase por un órgano multilateral.

Lo que no haremos es que un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat pase por un órgano multilateral como lo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera

¿Y una declaración pública de la ministra?

Las palabras de las personas son muy importantes pero, ¿más que un documento certificado por dos gobiernos, en una comisión bilateral? Montero ya ha dicho que está trabajando en la posible delegación de la gestión del IRPF en las comunidades autónomas, por lo tanto, vamos a ver si nos podemos ir acercando. Yo entiendo que la vicepresidenta esté dedicando ahora todos los esfuerzos a que se apruebe el modelo de financiación, a convencer a todas las comunidades autónomas, porque necesitamos los apoyos. ERC debe dar confianza al Gobierno con el IRPF, como ya hizo con la nueva financiación y la quita de la deuda del FLA.

ERC debe dar confianza al Gobierno con el IRPF, como ya hizo con la nueva financiación y la quita de la deuda del FLA

Si no hay presupuestos, ¿habrá elecciones?

El plan a, b y c, es presupuestos. No hay otro escenario. Y si alguien no quiere presupuestos, que lo diga, pero que no utilice eso de que 'la prórroga no es tan mala' como hace Junts. No es lo mismo gestionar con o sin presupuestos y no me quiero poner todavía en el escenario de que no se aprobarán. Nosotros dimos ejemplo cuando estábamos en la oposición, pido responsabilidad.

Si hoy tuviera los 4.700 millones de euros que llegarán a Catalunya si entra en vigor el nuevo sistema de financiación, ¿dónde los pondría?

Básicamente en sanidad. Hoy tenemos unos 3.000 millones de euros de gasto diferido, ya que presupuestamos unos 13.000 millones pero acabamos gastando unos 16.000 millones. Esa brecha viene de lejos. Y luego en inversiones. Este país ha sufrido un déficit de inversiones durante años, no solo en infraestructuras de movilidad, sino en equipos educativos, sociales o sanitarios.

Entrevista con Alicia Romero , Consellera d'Economia i Finances del Govern de Catalunya. / Ferran Nadeu / EPC

4.700 millones de euros es una inyección significativa, pero el déficit fiscal es cuatro veces más, hasta los 21.000 millones de euros, según sus últimos cálculos. ¿Le preocupa?

La horquilla es entre 14.000 y 21.000 millones de euros, hay dos metodologías para calcularlo y podría discrepar en cómo se calcula. La gente que dice que el déficit fiscal es muy elevado luego también reconoce que quiere ser solidario con el resto de España y si queremos ser solidarios no podemos eliminar el déficit fiscal.

¿Y qué le diría a aquellos que no quieren eliminarlo, sino reducirlo?

Que vayamos a la raíz, revisemos la ley de 2012 que marca cómo calcular las balanzas fiscales y ver si podemos incorporar nuevos elementos para abrir el debate y no ser tan demagógicos como son algunos.

El primero que no contribuye a la transparencia es el Gobierno, que no publica las balanzas.

Nosotros hemos publicado las del 2022.

Estaban obligados a ello por ley, ya que presentaron nuevos presupuestos.

Sí, lo hemos hecho y el Gobierno tiene voluntad y esperemos que las publiquen rápidamente. Lo ideal, por transparencia, sería publicarlas cada año

En sus nuevos presupuestos, la partida que más crece porcentualmente es el pago de intereses. Destinan más dinero que a toda la conselleria d’Empresa i Treball. ¿Le preocupa?

Sí, claro. Hemos llegado hace año y medio a la Generalitat y la deuda que nos encontramos era de 90.000 millones de euros. Nosotros hemos intentado que no aumente. Cuando llegamos el déficit estaba por encima del 1%, el año pasado bajamos al 0,5% y ahora hemos presupuestado un 0,1%. Entre el 27% y el 39% de esa deuda se debe a la infrafinanciación de las comunidades autónomas y por eso es importante que se apruebe la condonación de parte de la deuda del FLA y el nuevo modelo de financiación.

Pero estos presupuestos también marcan déficit, es decir, más deuda

Es lo que nos permite el Gobierno, sí, veníamos de dónde veníamos y lo hemos ido reduciendo. Este año volveremos a refinanciar deuda del FLA con privados, unos 3.500 millones de euros. Es difícil reducir más deuda, porque entonces tienes que dejar de hacer cosas.

Si no tienen presupuestos, ¿qué no podrán hacer? Usted ha cifrado en 1.500 millones de euros los que se perderían

Los programas nuevos o inversiones plurianuales. No puedo entrar en más detalle.

¿Con suplementos de crédito podrá hacer todas las políticas que el país necesita?

Noticias relacionadas

Todas no, sin presupuestos, es difícil. Para empezar, durante los próximos meses sufriremos para pagar nóminas. Para cumplir con los acuerdos con los Mossos o los docentes tendríamos que buscar fórmulas alternativas. Pido responsabilidad a los grupos políticos.