Afines a Junqueras y Alamany lanzan una candidatura para liderar ERC de Barcelona y competir contra los críticos

Habrá duelo entre 'junqueristas' y críticos por el control de ERC de Barcelona, la federación más numerosa de las que integran el partido. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Ricard Farin y Núria Clotet presentarán una candidatura para liderar la formación en la ciudad, un proyecto que cuenta con el apoyo de la ejecutiva de Oriol Junqueras y Elisenda Alamany. Competirán contra una candidatura de críticos encabezada por Rosa Suriñach, que se anunció la semana pasada. Las primarias para elegir a la nueva dirección en Barcelona están programadas para el 17 de abril.

Farin y Clotet han dado a conocer sus intenciones a través de una carta dirigida a los militantes. En ella defienden que la Federación de Barcelona merece abrir una "nueva etapa" tras unos últimos tiempos convulsos. Recuerdan que la última dirección del partido en la capital -liderada por el sector crítico con Junqueras- "implosionó" tras la dimisión de la mitad de sus miembros y consideran que es "urgente" volver a tener una organización "fuerte y cohesionada" para afrontar con la campaña electoral de las próximas municipales "con garantías de éxito". "La militancia está cansada y es en este contexto que muchas personas queremos decir: ya basta", exponen en su escrito.

Farin y Clotet defienden un proyecto para "superar la dinámica de familias" que ha tensionado la organización en los últimos tiempos

Se reivindican, pues, como una candidatura que, si gana, dará estabilidad a una federación que en los últimos tiempos se ha caracterizado por sus disputas internas. "Queremos superar la dinámica de familias para poder avanzar y construir un proyecto fuerte y ganador", exponen. Su intención es "aglutinar a todo el mundo" que quiera trabajar para "construir y preparar el proyecto de ERC para la Barcelona de 2027", que es cuando serán los comicios locales.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Farin fue consejero portavoz del distrito de Horta-Guinardó y, en el Govern de Pere Aragonès, fue jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales del Departamento de Territori. Ha sido técnico tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat. Clotet es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y diplomada en Educación Social por la Universitat de Barcelona (UB). También con experiencia como técnica en la Generalitat -conselleria de Derechos Sociales-, actualmente es la coordinadora del grupo municipal en Barcelona, que lidera la propia Alamany. La candidatura de Farin y Clotet también estará integrada por Jordi Fernández-Cuadrench, Natàlia Garcia, Carme Balboa y Joan Carles Canela.

Oficialistas contra críticos

Las alusiones que Farin y Clotet hacen en su carta a la implosión que vivió ERC en Barcelona en noviembre del año pasado no son gratuitas. Es una forma velada de recordar que una de las personas que dimitió del cargo y contribuyeron a abrir la crisis fue, precisamente, su rival en esta contienda, Suriñach. La concejal presentará su candidatura este mismo martes a las 19 horas en un encuentro telemático con los militantes. La semana pasada, también a través de una carta, prometió formar "equipo amplio, plural e integrador" para acabar con las tensiones internas.

La secretaria general de ERC y candidata en Barcelona, Elisenda Alamany. / Zowy Voeten

Las primarias de ERC de Barcelona volverán a reproducir, pues, las luchas de poder que vienen definiendo el partido en los últimos tiempos: oficialistas contra críticos. En el último congreso de ERC de Barcelona, en abril de 2025, los críticos se impusieron -con cierta sorpresa- a los oficialistas. Ahora volverán a medir sus fuerzas.

Momento sensible

Está por ver si habrá otras candidaturas en liza. El plazo para presentarlas acaba el 21 de marzo. A partir de ese día, los precandidatos deberán recoger avales para ser proclamados candidatos de pleno derecho y participar en la campaña electoral. La votación final entre los militantes será el 17 de abril y, un día después, se hará un congreso para proclamar formalmente al ganador.

La elección de la nueva dirección de ERC en Barcelona llega en un momento sensible para el partido. Quien gane, deberá coordinarse con el próximo candidato de la Alcaldía de la ciudad que no es otro que Elisenda Alamany, la número dos de la ejecutiva a nivel catalán. Eso significa que, si ERC quiere disputar la carrera electoral con garantías, no puede permitirse otra crisis interna en la federación como la de noviembre pasado.