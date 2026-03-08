El Govern descarta elecciones "en estos momentos" y aún confía en convencer a ERC con los presupuestos

El bloqueo en la negociación de los presupuestos entre el Govern y ERC ha avivado la posibilidad de que Catalunya vuelva convocar elecciones de forma anticipada por sexta legislatura consecutiva. Este domingo, sin embargo, el ejecutivo catalán ha intentado enfriar el escenario del adelanto electoral y ha asegurado que solo piensa en convencer al partido de Oriol Junqueras para que reconsidere su negativa y acepte validar las cuentas. "Estamos en un escenario de presupuestos, presupuestos y presupuestos", ha dicho la consellera de Economía, Alícia Romero.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Romero ha sido preguntada por si descartaba el adelanto electoral y se ha pronunciado de esta manera: "En estos momentos, sí". Lo que no ha quedado descartado del todo es si esto sería una posibilidad si se acaba confirmado el fracaso de las cuentas. La fecha límite para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos es el viernes 20 de marzo, que es cuando el Parlament votará las enmiendas a la totalidad que han presentado varios partidos de la oposición, entre ellos ERC. La consellera ha asegurado que los contactos con los republicanos son permanentes y que aspira a convencerles.

Romero ha expuesto que "no sería bueno ir a elecciones en estos momentos de incertidumbre" porque aún se generaría "más incertidumbre". "Tenemos que saber leer el momento y el momento es complicado porque crece la extrema derecha", ha añadido. Un apunte para recordar de forma velada que Aliança Catalana crece en las encuestas y que disolver ahora el Parlament sería tanto como poner una alfombra roja para el partido de Sílvia Orriols. Así, el Govern esgrime que hay que generar "esperanza" y que esto se podría hacer con los presupuestos de 2026 en vigor porque son expansivos.

El problema que frena la negociación entre el Govern y ERC es que el partido de Junqueras exige un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de que Catalunya recaude el IRPF en el futuro, un gesto que no llega. Romero ha reivindicado que los republicanos tienen el compromiso del president Illa de que será así y, además, ha recordado que hay un documento firmado por el Gobierno de la Comisión Bilateral del verano del año pasado en el que se asumía que en el futuro se harán "los cambios legislativos pertinentes con el objetivo que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF".

Según la consellera, esto debería valer para que ERC aceptara aprobar los presupuestos. Además, ha recordado que la hacienda pública catalana no está preparada para asumir la gestión de un "impuesto masivo" como el IRPF, por lo que también hay que ir musculando progresivamente la ATC. "Catalunya recaudará el IRPF en un futuro cuando haya las modificaciones legislativas y pongamos al dia la Agència Tributària que hoy no está preparada para hacer esto", ha concluido.

En defensa de Montero

Uno de los problemas que explica la situación actual es que, pese al documento firmado por el Gobierno en verano de 2025, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre se ha mostrado en contra de ceder el IRPF a Catalunya. Romero ha asegurado que no se trata de un 'no' definitivo, sino que la ministra solo intenta ser "prudente". Además, ha defendido que Montero ha liderado la reforma de la financiación autonómica que repercutirá en más recursos para la Generalitat. "Es la persona que ha permitido que tengamos modelo de financiación", ha defendido.