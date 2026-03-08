Podemos
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección
Según ha informado la eurodiputada, se trata de una organización calificada de terrorista por el FBI
EFE
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.
Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.
- Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
- La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
- La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
- España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de Grecia
- Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
- El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
- Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes
- El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad