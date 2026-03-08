Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MGuerra IránCastilla y LeónBarçaHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Podemos

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección

Según ha informado la eurodiputada, se trata de una organización calificada de terrorista por el FBI

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.

Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.

Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.

Noticias relacionadas y más

Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
  2. La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
  3. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
  4. España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de Grecia
  5. Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
  6. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  7. Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes
  8. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección

Vidal-Quadras ve en Vox una deriva "autoritaria en la que una pequeña cúpula decide de manera dictatorial"

Vidal-Quadras ve en Vox una deriva "autoritaria en la que una pequeña cúpula decide de manera dictatorial"

Eva Menor: "A las mujeres no hay que prohibirles nada, hay que generar las condiciones para que tengan libertad para todo"

Eva Menor: "A las mujeres no hay que prohibirles nada, hay que generar las condiciones para que tengan libertad para todo"

El Supremo neutraliza el efecto 'político' del juicio de la Kitchen al señalar a la vez el del caso Koldo

El Supremo neutraliza el efecto 'político' del juicio de la Kitchen al señalar a la vez el del caso Koldo

Encuesta Castilla y León: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox

Encuesta Castilla y León: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox

Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León

Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León

Feijóo rinde tributo a Vidal Quadras, primer líder de Vox, como víctima de un atentado del régimen de Irán

Feijóo rinde tributo a Vidal Quadras, primer líder de Vox, como víctima de un atentado del régimen de Irán

Entrevista a Eva Menor, consellera de Igualtat i Feminisme del Govern de Catalunya.