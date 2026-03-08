Eva Menor: "A las mujeres no hay que prohibirles nada, hay que generar las condiciones para que tengan libertad para todo"

La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor (Madrid, 1972), desgrana los retos de su departamento en pleno auge del negacionismo de la violencia machista, advierte de que ninguna conquista de las mujeres está blindada para siempre y se posiciona sobre el uso del burka, la prostitución y la ley trans.

El primer cambio de su conselleria fue de nombre, pasó de Feminismes a Feminisme. ¿Por qué?

Se hizo desde la lógica de intentar aglutinar bajo el mismo concepto todas las reivindicaciones que plantea la igualdad. Si abríamos la puerta a concebir el feminismo desde muchos puntos de vista, podíamos abrir la puerta incluso a entender -como está pasando ahora- que el planteamiento de Vox es un 'feminismo de Vox'.

¿Qué le parece que este 8M vuelvan a convocarse dos manifestaciones feministas diferentes en Barcelona?

La división debilita la reivindicación. Tenemos que tener espacios de diálogo, pero de puertas hacia afuera debemos unirnos porque tenemos un enemigo muy importante: la ultraderecha, que tiene una clara estrategia de negacionismo y quiere devolver a las mujeres a épocas pasadas. No podemos dar por sentadas determinadas conquistas, las leyes se pueden cambiar, ninguna está blindada. Debemos estar más unidas que nunca.

Usted apuesta por incluir el abolicionismo de la prostitución en el futuro plan de igualdad, pero dijo que lo hará en diálogo con el movimiento. ¿Lo ha hecho?

El camino para transitar hacia la abolición no es la prohibición; no hablamos de imposición, sino de garantía de derechos. Lo estamos abordando en el Consell Nacional de Dones. Para mí, en el momento en que se mercantiliza, ya no existe una libertad plena porque está viciado el consentimiento al haber una contraprestación económica. El límite es que ninguna mujer, por necesidad o falta de alternativas, se vea obligada a ir contra su libertad sexual. No estoy aquí para juzgar moralmente a ninguna mujer, si alguna se quiere dedicar a ello no somos nadie para cuestionarla, pero planteamos que el cuerpo de la mujer es de la mujer. La libertad sexual pertenece a cada mujer.

Otro tema que ha generado polémica es la ley trans. ¿Cómo trabaja el Govern para garantizar y proteger la autodeterminación de género ante quienes la niegan?

Acompañamos al colectivo trans para garantizar sus derechos. Pero creo que hay algún matiz que se tendrá que tocar de la ley, desde la perspectiva de cómo lo regulamos sin que sea una patologización de la identidad trans, porque hay algún hueco que genera consecuencias negativas. Hay colectivos que utilizan la norma de forma intencionada para cuestionarla, convirtiendo una casuística aislada de uso fraudulento, como ha pasado en el cuerpo de Bombers, en la regla. Hay que darle más seguridad jurídica. No podemos permitir que una buena norma se diluya por una mala utilización artificiosa que solo busca señalar a las personas que no son como ellos.

El 60% de las mujeres asesinadas en España habían denunciado, por lo tanto, el sistema falló. ¿Usted está detectando estas carencias en el sistema? ¿Hay que cambiar los criterios de evaluación del riesgo?

El problema de la violencia machista es que es multicausal y no hemos encontrado todavía la fórmula mágica para poder determinar cómo anticipar el riesgo con medidas objetivas y claras. Hemos ido incorporando indicadores de riesgo en función de la experiencia que nos han ayudado a trabajar cuando una mujer ya está en una situación de violencia o ya ha puesto una denuncia, para que verdaderamente funcionen las medidas de prevención. Estamos analizando si tenemos que cambiar los indicadores, en contacto con la Administración de Justicia. Ganaremos mucho con la apertura de nuevos juzgados especializados y con una mayor formación en perspectiva de género. La especialización policial y judicial es muy importante.

La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor. / Zowy Voeten / EPC

Plantea un pacto nacional contra el racismo y los discursos de odio del que no solo Vox se ha desmarcado, sino también el PP catalán.

Me da pena que un partido capaz de defender en la Unión Europea el consentimiento como requisito esencial de la libertad sexual, en Catalunya tenga sistemáticamente el mismo discurso que Vox porque piensa que tendrá más rédito electoral. Es un discurso que atenta absolutamente contra la convivencia, contra las normas democráticas y contra la igualdad.

¿Usted está a favor de prohibir el burka?

Sí, es una prenda que limita la libertad de las mujeres, pero creo que no tenemos un problema con el burka en Catalunya como para ponerlo en el número uno de la agenda y que se está usando para justificar la islamofobia. Pero no puede meterse todo en un mismo cajón: el velo islámico no tiene la misma implicación que el burka, es un tema que hay que afrontar y hablarlo con mujeres musulmanas. A las mujeres no les tenemos que prohibir nada, tenemos que generar las condiciones para que tengan libertad para todo. Tenemos que buscar el equilibrio entre aquello que determina una religión cuando entra en conflicto con otros derechos y, sobre todo, cuando las decisiones no se toman con plena libertad.

Las encuestas indican que los jóvenes se acercan a la extrema derecha, ¿a qué lo achaca?

La generación más joven ha crecido en un entorno de derechos que las otras no tenían, su percepción de las desigualdades no es la misma. La ultraderecha ha entrado de forma muy peligrosa en las redes sociales: les ha calado la autopercepción de ser víctimas y el mensaje de que las feministas son antipáticas, que preguntamos por sus privilegios, y se ha frivolizado la ley de libertad sexual que es muy buena sobre el consentimiento. Quizá no hemos sabido explicar bien la desigualdad y no hemos sabido interpelar a los hombres, o no hemos podido. No sé si es responsabilidad nuestra o no, pero hay que plantear una estrategia diferente y cambiar la manera de comunicarnos, hacer que ellos hablen más y fortalecer la coeducación.

¿Cómo?

Necesitamos normas, políticas públicas y consensos. Si tenemos normas, pero la ciudadanía no se siente interpelada, es muy fácil que desconecte y que plantee un nuevo escenario con otras normas, y es muy peligroso. Me preocupa mucho la brecha de género generacional. La educación afectivo-sexual no es para decirle a un niño o niña lo que tiene que hacer con 13 años, sino para decirle a qué se va a enfrentar para que pueda tomar una decisión libre, porque el consentimiento es suyo. Los derechos son disponibles, no impuestos. El 30% de los menores de 13 años consume pornografía violenta y les dejamos desatendidos si no hay regulación.

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en la sede del departamento. / ZOWY VOETEN

El Govern ha puesto la primera sanción por racismo inmobiliario, seis años después de la aprobación del régimen sancionador. ¿Por qué ha tardado tanto?

Por fin hemos podido determinar bien cuál es la franja de competencias entre Habitatge, Consum e Igualtat. Hasta que no ha llegado a la Oficina d'Igualtat de Tracte no hemos podido sancionar según queda recogido en nuestra norma. Hemos hecho un informe para analizar este racismo inmobiliario y haremos sensibilización y pruebas de verificación a las inmobiliarias para ver si discriminan por motivos raciales. El foco es visibilizar esta realidad que estaba muy invisibilizada y, sobre todo, muy negada.

Esquerra considera que su Conselleria tiene un papel menor al que tuvo en la anterior legislatura. ¿Qué responde?

No puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Se puede discrepar de las políticas públicas, pero en este caso ha habido un cuestionamiento preventivo. Hemos fortalecido la red de respuesta a las violencias machistas -no hemos quitado ni un solo servicio, ni un solo euro-, hemos mejorado la equidad menstrual para llegar a las personas con menos capacidad económica, hemos musculado la Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, hemos empezado el proyecto 'Más Mujeres, más futuros' para fomentar las vocaciones en ámbitos masculinizados y estamos haciendo una agenda de conciliación de corresponsabilidad. No hay ningún argumento objetivo que justifique este apriorismo, el presupuesto contempla 16 millones más para la Conselleria.