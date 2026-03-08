Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat

¿Conseguirá Salvador Illa aprobar sus primeros presupuestos? La legislatura catalana avanza camino del ecuador con la incógnita de si el Govern del PSC logrará sacar adelante unas cuentas que le darían oxígeno suficiente para afrontar la segunda parte del mandato. El futuro del proyecto está en manos de ERC, que de momento ha presentado una enmienda a la totalidad para forzar a Illa (y a Pedro Sánchez) a cumplir su principal exigencia: que la Generalitat gestione la recaudación del IRPF. Las diferencias no son insalvables, pero el contexto electoral condiciona los movimientos del PSOE.

Las negociaciones durante los próximos 10 días serán determinantes porque el 20 de marzo el Parlament votará la enmienda de ERC, que, de aprobarse, frustraría los presupuestos. Entre medias, las elecciones de Castilla y León y una posible reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera podrían allanar (o no) la entente con los republicanos. Pero, más allá de estrategias partidistas, ¿los votantes de Esquerra quieren apoyar las cuentas de Illa? ¿Qué opina el conjunto de los catalanes?

Una encuesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) concluye que dos de cada tres catalanes, el 65,4%, creen que es muy importante que se aprueben los presupuestos de la Generalitat, a los que hay que sumar al 22,4% que consideran que sería bastante importante que Catalunya tuviese unas cuentas este año. Es decir, el 87,8% de los ciudadanos de Catalunya reclaman que haya un nuevo presupuesto.

El trabajo de campo del sondeo se elaboró, a partir de 1.000 entrevistas, del 18 al 27 de febrero, lo que significa que las entrevistas terminaron el mismo día que el Govern aprobó y presentó el proyecto de presupuestos, una vez había amarrado el apoyo de los Comuns, pero sin esperar a tener el de ERC. De hecho, en plena encuesta se produjo el primer choque de la legislatura entre Illa y Oriol Junqueras por la negativa de los republicanos a negociar las cuentas mientras no exista un compromiso inequívoco con la recaudación del IRPF.

Los votantes de todos los partidos, a izquierda y derecha, le dan mucha o bastante importancia a aprobar los presupuestos, superando el 90% en los electorados de PSC, ERC, Comuns, PP y CUP. El porcentaje es algo inferior, pero también muy mayoritario, entre los votantes de Junts y de Vox, en ambos cosas rozando el 80%, como sucede también entre quienes no votaron en las últimas elecciones catalanas. El contrapunto lo ponen los votantes de Aliança Catalana: el 45,9% ve importante tener presupuestos y el 40,4% no le da ninguna importancia.

El apoyo de ERC

Para que haya presupuestos, el voto clave es el de ERC. El 60,4% de los catalanes creen que es Esquerra la que debe facilitar la aprobación de las cuentas, frente al 26% de los ciudadanos que son contrarios a que los republicanos apoyen el presupuesto autonómico. Pero entre los propios votantes de ERC, el porcentaje de respaldo se sitúa por encima de la media catalana: el 72,9% de quienes votaron a Esquerra en 2024 son partidarios de que su partido permita aprobar los presupuestos, frente al 19,9% que rechaza ayudar a Illa.

Los votantes del partido del Govern, el PSC, y del otro socio parlamentario de Illa, los Comuns, son los que más reclaman a ERC que allane las cuentas. Lo exigen el 85,3% de los electores socialistas y el 71,5% de los simpatizantes de los Comuns. Incluso los afines a Vox están de acuerdo en que sea Esquerra la que facilite los presupuestos: el 51,8% son partidarios de ello, mientras que el 36,7% están en contra.

El apoyo de los republicanos divide a los votantes de Junts (41,3% a favor y 41,3% en contra), del PP (44,2% a favor y 43,6% en contra) y de la CUP (41,4% a favor y 44,4% en contra), mientras que el electorado de Aliança Catalana es ampliamente contrario a la colaboración de ERC con el Govern: el 66,2% de los votantes del partido de extrema derecha independentista rechaza la idea y solo el 19% la apoya.