Partido anticapitalista

La CUP refuerza su secretariado nacional con la incorporación de tres mujeres

Non Casadevall se convierte en el primer secretario general de la CUP

La CUP quiere prohibir la compra de segundas residencias en toda Catalunya

La CUP refuerza su secretariado nacional con la incorporación de tres mujeres.

La CUP refuerza su secretariado nacional con la incorporación de tres mujeres. / Cedida per la CUP / ACN

EFE

EFE

Barcelona
La CUP ha reforzado su secretariado nacional -su principal órgano de dirección- con la incorporación al mismo de tres mujeres, Mar Ampurdanès, Pat Sillah y Ainhoa Yll. Según ha informado la formación anticapitalista en un comunicado, las nuevas incorporaciones trabajarán para reforzar el despliegue de las ponencias del 'proceso Garbí' -el proceso de refundación que marcó el nuevo rumbo del partido- y la acción política de la organización con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Las tres nuevas incorporaciones, que amplían el equipo presentado en octubre de 2024 a raíz del 'proceso Garbí', han sido aprobadas este sábado en la mesa nacional de la formación anticapitalista. Con estos cambios, el secretariado nacional de la CUP estará formado ahora por trece miembros, seis mujeres y siete hombres.

Mar Ampurdanès (Caldes de Montbui), de 30 años, es militante de Alerta Solidària y de la CUP, fue portavoz nacional de Arran -las juventudes del partido- entre 2016 y 2018, y diputada al Parlament de Catalunya al final de la anterior legislatura. Ainhoa Yll (Cerdanyola del Vallès), de 32 años, es militante de Edicions del 1979 y la CUP Cerdanyola. Actualmente, es liberada de la CUP como responsable de prensa y comunicación. Pat Sillah (Arenys de Mar), de 36 años, es concejal de la CUP en Arenys de Mar desde 2022, así como delegada sindical por La Intersindical.

