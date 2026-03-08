El cuello de botella que lastra la igualdad en la abogacía: el 48% son mujeres pero solo una de cada tres llega a ser socia de un despacho

La celebración del 8M siempre es una buena oportunidad para prestar atención a los datos y hacer una fotografía de la situación real de las mujeres en nuestro país, también de la de las mujeres abogadas, más de 115.000 entre ejercientes y no ejercientes. Son casi la mitad de colegiados (un 48,3 por ciento), pero esta situación numérica casi igualitaria aún no se refleja en los puestos de liderazgo, puesto que la cúspide de los despachos sigue estando masculinizada: solo el 33 % de las socias de capital son mujeres.

Esta "persistencia del techo de cristal" es destacada con los datos hechos públicos esta semana por el Consejo General de la Abogacía Española, la institución que reúne a todos los colegios de abogados en España. En su manifiesto con ocasión del Día de la Mujer, el Consejo señala que no hay que conformarse con esa realidad en las bases o en las vocalías de los colegios y reclama el derecho a conciliar, y también a desconectar, como necesidad para ejercer la profesión de abogado y abogada con "dignidad, equilibrio y eficacia".

Para el Colegio de la Abogacía la situación actual de la profesión jurídica en España muestra avances indiscutibles, pero también revela "resistencias estructurales que mantienen viva la brecha de género". Mientras la presencia femenina se acerca a la paridad en el acceso a la profesión, los puestos de poder continúan siendo más difíciles de alcanzar, confirmando que el verdadero desafío está en la promoción.

Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que pasa a llamarse Colegio de Abogacía de Madrid, / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Aún pocas decanas

Así, los datos del Censo de la Abogacía Española reflejan una profesión cercana al equilibrio. A diciembre de 2025, los 83 Colegios de la Abogacía contaban con 154.417 abogados ejercientes y 84.604 no ejercientes; el 51,17 % son hombres y el 48,3 % mujeres. En las Juntas de Gobierno de los colegios también el 48 % de los 902 miembros son mujeres y el 52 % hombres. En cuanto a la existencia de decanas en los colegios, hoy hay un total de 26 decanas frente a 83 decanos (31%), cuando a comienzos de 2016 eran solo 11 (13,2%).

Los datos aportados desde los colegios de abogados apuntan a que en el turno de oficio la distribución es más equilibrada, porque de los 39.941 profesionales que ejercen en el ámbito de la justicia gratuita 20.698 son hombres (51 %) y 19.243 mujeres (49 %), predominando las mujeres en extranjería y violencia de género con un 54 %.

En los despachos de abogados, la base está feminizada, pero la cúspide sigue masculinizada según se deduce del análisis realizado por el Consejo del informe Best Law Firms Spain 2026, según el cual solo una de cada tres mujeres son socias. El Foro Mujeres y Justicia, celebrado recientemente en Madrid, concluyó también que las mujeres representan el 54 % de la profesión jurídica, pero esta paridad no se refleja en los puestos de liderazgo.

La igualdad formal, en estatutos e incluso en los cambios de denominación de los colegios, que han comenzado a llamarse "de la Abogacía" en vez de abogadas, ha avanzado. El Estatuto General de 2021 incorporó también la igualdad y la conciliación en uno de sus artículos. Ello obliga, en cumplimiento de la ley de paridad, a que ningún sexo pueda superar el 60 % ni ser inferior al 40 % en Juntas de Gobierno de los colegios profesionales.

Ante esta situación el sector identifica sus desafíos, que son el de más mujeres en puestos de dirección, promoción del liderazgo femenino, implantación de listas cremallera para acceder a los órganos representativos, mayor corresponsabilidad en el cuidado de hijos y adultos y que esta conciliación "no penalice".

Desde colegio más grande de España, el de la Abogacía de Madrid, aseguran que la presencia de mujeres en los niveles de liderazgo supera por primera vez el 60. En los puestos directivos de esta organización las mujeres representan el 67% (10 mujeres) frente al 33% 5 hombres mientras que Junta de Gobierno cuenta con una composición paritaria.

En cuanto al manifiesto para este año, el Consejo General que reúne a todos los colegios advierte de la tentación de retroceso en las conquistas logradas y apuntan a la brecha salarial "que aún persiste, y por una corresponsabilidad real en los cuidados, evitando que la mayoría de las reducciones de jornada sigan recayendo en mujeres".