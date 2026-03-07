TMB registra un aumento del 34% de mujeres trabajadoras en diez años, con fuerte impulso en autobuses

La presencia femenina en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha dado un paso firme hacia la igualdad en la última década. De 1.502 trabajadoras en 2015 a 2.012 en 2025, la plantilla femenina ha crecido un 34%, consolidando su papel en una empresa históricamente mayoritariamente masculina.

El mayor salto se ha dado en los autobuses, donde el número de mujeres casi se ha duplicado en diez años, pasando de 311 a 585 trabajadoras, un aumento del 88%. En Metro, la subida ha sido más moderada: de 1.175 a 1.408, lo que sitúa a las mujeres en un 35% del personal, frente a un 12% en Autobuses.

Este avance se refleja no solo en cifras, sino también en la visibilidad de la mujer en el espacio público y laboral. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, TMB ha lanzado varias iniciativas que buscan combinar arte, concienciación y participación ciudadana.

Entre ellas destaca un mural de la artista Valerie Blanchard en el pasillo de enlace entre las líneas 1 y 3 de la estación de Espanya, con la frase de Rosa Luxemburgo: “Por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

En Passeig de Gràcia, una instalación interactiva combina luces y melodías inspiradas en voces de mujeres artistas, mientras que la estación de Marina mantiene su punto lila para sensibilizar sobre la violencia machista.

“Queremos que nuestra plantilla y nuestros pasajeros vean la igualdad como algo tangible”, señala TMB. Las cifras y las acciones artísticas demuestran que, poco a poco, el transporte público de Barcelona se mueve también hacia la igualdad.