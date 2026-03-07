Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuestión de Estado

Y vuelve el 'no a la guerra'

May Mariño

May Mariño

Madrid
El ataque de Estados Unidos de la mano de Israel a Irán del pasado sábado y la convulsión que ha metido en toda la zona y, por tanto, en el tablero político mundial - además de los cientos de fallecidos- ha enterrado algunos temas de la política nacional. Pero también ha permitido la recuperación de algunas banderas y es ahí cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, para reaccionar a la amenaza de Trump por su negativa usar las bases, recupera la bandera del ‘no a la guerra’ de 2003.

Una bandera que al Partido Popular le recuerda sus peores momentos electorales y políticos porque de una mayoría absoluta llegó a perder el Gobierno -con el atentado del 11 de marzo de 2004 de por medio -y porque obliga al Partido Popular a definir su política exterior y más concretamente a Alberto Núñez Feijóo, que es el responsable directo.

Pero 2003 no es 2026 y aquel bipartidismo donde el PSOE podía capitalizar todo el descontento por la guerra de Irak que recorría transversalmente a la sociedad española, y la de hoy no es aquella sociedad porque la polarización; y la irrupción de partidos como Vox permiten que incluso haya quienes respaldan la bravuconada de Donald Trump.

Y cuanto más caos y desconcierto más crece el voto de cabreo, el populismo ... el voto visceral, egoísta...y en España, con las autonómicas; en Europa, con Hungría y algunos landers alemanes; y en EEUU con el midterm para Trump …estamos en pleno ciclo electoral.

