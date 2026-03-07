16 Congreso Regional
Sánchez Cotrina también se presentará a las primarias del PSOE de Extremadura: "Volver a ilusionar para ganar en 2027"
El secretario provincial cacereño competirá por el liderazgo regional del partido con la diputada Soraya Vega y el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade
Álvaro Sánchez Cotrina también optará a liderar el PSOE de Extremadura. El secretario provincial de Cáceres ha confirmado este sábado su precandidatura a las primarias del 11 de abril con el objetivo de "abrir una nueva etapa en el socialismo extremeño basada en la convicción política, la conexión con la ciudadanía y el municipalismo". Bajo el lema 'A pie de calle', plantea un proyecto orientado a "volver a ilusionar" de cara a las citas electorales de 2027.
Sánchez Cotrina, que en las últimas semanas se ha mostrado muy crítico con la gestora que preside José Luis Quintana, es el tercero en dar el paso, después de que este sábado también se hayan postulado la diputada autonómica Soraya Vega y el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade. El plazo para presentar precandidaturas continúa abierto hasta el próximo jueves, 12 de marzo. Después será el turno de la recogida de avales, unas 1.200 firmas que son necesarias para participar en las primarias.
Recuperar la conexión
En un comunicado, Cotrina ha recordado que el PSOE ha sido durante décadas una de las principales herramientas de transformación de Extremadura, impulsando avances en derechos, servicios públicos y oportunidades. Pero "los partidos políticos no pueden vivir solo de su historia" y en ese sentido, insiste en la necesidad de "recuperar la conexión directa con la ciudadanía". "Resetearnos para volver a ser protagonistas de un futuro que se escribe aquí, en Extremadura", ha afirmado.
El objetivo de Cotrina es construir un PSOE "abierto, cercano y conectado con la sociedad extremeña, que escuche a la gente, camine los pueblos, los barrios y entienda los problemas reales de quienes viven y trabajan en la región". Para ello se apoyará en dos ejes principales: municipalismo y territorio.
Por un lado, reforzar el papel de alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas como motor de cambio en los municipios. Por otro, reivindicar el papel de Extremadura como comunidad autónoma con capacidad para decidir su futuro con ambición y autonomía. "El objetivo es claro: ilusionar a la ciudadanía y preparar al PSOE para volver a ganar", ha señalado.
Tres candidaturas
Atrás quedan, de momento, las expectativas de la gestora de buscar un candidato de consenso que evitara una nueva guerra interna. Finalmente, el proceso de primarias vuelve a abrirse como el mecanismo para resolver el liderazgo de la federación socialista extremeña tras meses de tensiones orgánicas que han desembocado en el peor resultado electoral de su historia en la región el pasado 21 de diciembre.
Las tres precandidaturas confirmadas este sábado, en el primer día de plazo y apenas unas horas después del Comité Regional que aprobó el calendario orgánico, podrían además no ser las únicas. La expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, reconoció esta semana que sigue valorando "firmemente" dar el paso.
La primera votación se prevé el 11 de abril, con una segunda vuelta (si fuera necesario) el 19. El proceso orgánico culminará el 25 de abril con la celebración del 16 Congreso Regional, que proclamará al nuevo secretario regional en sustitución de Miguel Ángel Gallardo. Hay que recordar que solo unos días después, el 4 de mayo, concluye el plazo para que PP y Vox alcancen un acuerdo de gobierno que evite la repetición electoral tras la primera investidura fallida de María Guardiola.
