Illa pide a ERC que apruebe los presupuestos para afrontar el impacto económico de la guerra: "No podemos poner en riesgo ni un euro"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encontrado un nuevo argumento para presionar a ERC para que le apruebe los presupuestos de la Generalitat de este año: la guerra de Irán. En un acto este sábado en la sede del Govern, ha esgrimido que el conflicto generará "inestabilidad" en todas las economías del mundo y que, ante este escenario, Catalunya debe disponer de unas nuevas cuentas en vigor para estar más preparada y disponer de todos los recursos posibles: "No podemos poner en riesgo ni un euro".

El jefe del ejecutivo catalán ha lanzado este mensaje a los republicanos desde una reunión extraordinaria del Consell de Diàleg Social de Catalunya que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat. No ha mencionado directamente al partido de Oriol Junqueras, pero no ha hecho falta para que se le entendiera perfectamente a quién se refería. "Ante la inestabilidad global, no podemos bloquear Catalunya. En Catalunya la estabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos", ha dicho en un breve discurso.

En Catalunya la estabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos Salvador Illa — President de la Generalitat

Illa ha recordado que los últimos conflictos mundiales, como la guerra de Ucrania o la política de aranceles del gobierno de Donald Trump, han acabado siempre impactando en las economías europeas. Su previsión es que con el conflicto de Irán acabe ocurriendo lo mismo, por lo que ha considerado que poder aprobar los presupuestos de la Generalitat sería el "mejor escudo social ante el contexto global" actual. "Hago un llamamiento a todo el mundo a actuar con responsabilidad ante el momento extraordinario que vivimos. Pido sentido de país. Ante la crisis global es necesario poner a Catalunya por delante de todo", ha concluido.

El president también ha anunciado que el próximo martes, en la reunión ordinaria del Consell Executiu, se aprobará la creación de un "grupo de trabajo permanente" con el Govern y los agentes sociales para llevar a cabo un seguimiento del conflicto de Irán y deliberar sobre las "medidas" que hay que ir tomando desde la Generalitat para "proteger social y económicamente el conjunto del país". Un grupo de trabajo, por lo tanto, que tiene que abordar cómo responder al eventual impacto de la guerra en la economía catalana, como por ejemplo un eventual encarecimiento del precio de la energía. Integrarán el grupo el Govern y los miembros del Consell de Diàleg Social, es decir, representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales Foment y Pimec.

Negociación bloqueada

Illa intensifica la presión a ERC para que reconsidere su negativa a los presupuestos después de que se haya cumplido una semana desde que el Govern presentó las cuentas en el Parlament y la negociación no haya registrado ningún avance. El partido de Junqueras se mantiene en el 'no' esgrimiendo que no tiene garantías de que el Gobierno de Pedro Sánchez emprenderá las medidas legislativas necesarias para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF en el futuro.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, este viernes en una conferencia en la Seu d'Urgell. / Albert L.Cobo / ACN

Precisamente, este viernes el propio Junqueras ratificó el rechazo a los presupuestos desde un acto en la Seu d'Urgell. Desde allí expuso que el IRPF sigue siendo un "asunto pendiente" y que esto supone que no se den "las condiciones para iniciar una negociación presupuestaria". El líder republicano esgrimió que la recaudación de este tributo no es un capricho de ERC, sino una cuestión que el propio Illa asumió en el pacto de investidura de agosto de 2024 y que todo este tiempo después no ha registrado avances. "El partido socialista se ha comprometido reiteradamente a cumplir y aún no lo ha cumplido", ha lamentado.

Batalla por los suplementos de crédito

Consciente de la presión que el Govern ejercerá a ERC para que apruebe las cuentas, Junqueras anunció el viernes que, si finalmente no hay presupuestos, su partido sí está dispuesto a negociar ampliaciones de crédito con el ejecutivo catalán. Esto es una fórmula que permite al gobierno de turno de ampliar los recursos de ciertas partidas aunque no pueda disponer de unas nuevas cuentas en vigor. "Los recursos no faltarán si de ERC depende", dijo.

Los recursos no faltarán si de ERC depende Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Estas ampliaciones crediticias, sin embargo, son un escenario que no satisface a Illa por dos motivos. El primero, el más confesable, porque reduce el margen de maniobra que tiene la Generalitat para decidir el destino de las partidas. De hecho, el Govern asegura que, de los 9.000 millones de euros de aumento que se prevén en las cuentas, 1.500 millones se perderían por el camino. El segundo motivo, más inconfesable, es que el president busca la victoria política de aprobar una cuentas, sobre todo porque, desde que llegó al cargo en agosto de 2024, no ha podido aprobar ningunas.

Noticias relacionadas

La partida de ajedrez que Illa y Junqueras libran con las cuentas tiene una fecha límite: el 20 de marzo. Ese día se votarán en el Parlament las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos que los partidos, entre ellos ERC, han presentado. Si ese día sigue sin haber un acuerdo entre el Govern y ERC, las cuentas quedarán rechazadas y la legislatura en Catalunya entrará en una nueva dimensión.