El PP exige a Illa convocar elecciones "inmediatas" si no aprueba los presupuestos

El portavoz del PP catalán en el Parlament, Juan Fernández.

El portavoz del PP catalán en el Parlament, Juan Fernández. / Marta Sierra / ACN

EFE

EFE

Barcelona
El portavoz del PP de Catalunya en el Parlament, Juan Fernández, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a convocar elecciones de manera "inmediata" si no consigue aprobar su proyecto de presupuestos en el pleno previsto para el 20 de marzo.

"Illa debería tener coherencia y convocar elecciones, como le pidió a Pere Aragonès hace unos años. Catalunya no puede perder más días, Catalunya necesita transformar su administración y revertir la situación de colapso de los servicios públicos", ha asegurado en declaraciones a Ràdio 4.

En el eventual caso de unas elecciones anticipadas, Fernández ha dicho que el PP tiene claro que Alejandro Fernández volvería a ser su candidato a la Generalitat, aunque ha señalado que lo importante no es tanto el candidato sino la "alternativa" que representan los populares, que aún no han "gobernado en Catalunya".

Fernández ha recordado que Illa "eligió unos socios para ser president" y que son estos pactos con ERC y Comuns los que le "condicionan" y "determinan" a la hora de tener presupuestos. En este sentido, ha acusado a Comuns de practicar "políticas que hace años que no se ejecutan", los ha equiparado "con Lenin y Stalin" y les ha responsabilizado de la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad.

Fernández ha descartado apoyar las cuentas de Illa y ha dicho que "no es lo mismo" el caso catalán que el de la ciudad de Barcelona, donde los votos del PP permitieron al socialista Jaume Collboni hacerse con la alcaldía.

Prohibir los pisos turísticos en Badalona

Por otro lado, ha defendido la decisión del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, de prohibir los pisos turísticos en su ciudad, ya que "no puede quedar como una isla", y ha apuntado que no se trata de "incoherencia" sino de "atender las situaciones" del municipio.

"No estamos en contra de los pisos turísticos, pero cada ciudad tiene su singularidad. Y esta situación está haciendo que Badalona esté tomando una decisión que no comparte políticamente para evitar un efecto llamada", ha expresado Fernández, que fue concejal en Badalona antes de entrar en el Parlament.

Según ha explicado, en Badalona se puede producir un "efecto llamada" con los pisos turísticos si las ciudades de su alrededor los prohíben, una problemática todavía mayor en un contexto en el que se está desarrollando urbanísticamente su frente marítimo.

