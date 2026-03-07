IRPF, Hard Rock o referéndum: una década de presupuestos condicionados a factores ajenos

En la última década, aprobar los presupuestos de la Generalitat se ha convertido en un suplicio para cualquier Govern: solo se han aprobado cuatro y en las otras seis ocasiones se han tenido que prorrogar. Además, durante todo este tiempo, validar o no validar las cuentas nunca ha dependido estrictamente del contenido económico de la ley. No ha sido un problema en el reparto de partidas o en la ordenación de las prioridades. En todos estos años siempre ha sido un factor ajeno lo que ha determinado si Catalunya tendría presupuestos o no. Ahora lo que lo condiciona todo es la cesión del IRPF a la Generalitat, pero antes pasó lo mismo con un referéndum, un casino o una carretera.

Imagen de las urnas que se utilizaron en el referéndum del 1-O. / EFE / TONI ALBIR

Esta década viviendo al límite se inauguró en 2016 cuando la CUP tumbó las primeras cuentas de Puigdemont. No fue un problema de números, sino que quiso amonestar al Govern por no cumplir con la hoja de ruta "rupturista" con la que había ganado las elecciones. Unos meses después, los anticapitalistas sí dieron su aval a los presupuestos de 2017 a cambio del referéndum del 1-O. De nuevo, el contenido de las cuentas quedó en segundo plano.

En 2018 y 2019 todo naufragó por otro problema externo: la intervención de la autonomía catalana y el juicio del 1-O hicieron inviable cualquier negociación. En 2021 ocurrió algo similar: la inhabilitación del president Torra impidió al Govern incluso presentar la ley. En esos tiempos solo se aprobaron los de 2020. Las necesidades surgidas por la pandemia forjaron un acuerdo entre Junts, ERC y los Comuns.

Imagen de la Laguna de la Ricarda que se verá afectada por la ampliación del aeropuerto de Barcelona. / FERRAN NADEU

La CUP votó a favor de la investidura de Pere Aragonès en 2021, pero eso no se tradujo en el apoyo a ninguno de los dos presupuestos que se aprobaron durante su mandato. Los anticapitalistas se acabaron descolgando de las cuentas de 2022 con el argumento de que no estaba cumpliendo con el acuerdo sellado y que estaba alimentando proyectos como la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, finalmente fallida, la ampliación del aeropuerto de El Prat o el circuito de Fórmula 1.

Fue entonces cuando los Comuns acudieron al rescate en una negociación que llegó hasta el último minuto para que retiraran la enmienda a la totalidad y se abstuvieran a cambio del incremento de algunos impuestos y más recursos para vivienda o educación. Fueron los últimos presupuestos, con Jaume Giró (Junts) como conseller de Economia, que se aprobaron en tiempo y forma y que entraron en vigor el 1 de enero.

Imagen de las obras del cuarto cinturóan. / Anna Mas

Las últimas cuentas que se han aprobado en Catalunya y que se han ido prorrogando desde entonces fueron las de 2023, fruto de una negociación compleja entre ERC y el PSC. Aragonès gobernaba ya sin Junts, que decidió romper el Govern, por lo que el president recurrió primero a los Comuns, con quien selló un pacto en diciembre, y finalmente a los socialistas pese a que era reticente inicialmente a contar con sus votos.

Ese 'sí' de Salvador Illa no se amarró hasta febrero y supuso que los republicanos aceptaran proyectos que generaban controversia en sus filas, como avanzar en la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, "modernizar" el aeropuerto de El Prat -se esquivó entonces la palabra ampliación- y continuar dando alas al macroproyecto del Hard Rock en Tarragona.

Jéssica Albiach y David Cid, durante una intervención de Pere Aragonès en el Parlament. / EFE

Precisamente una de las condiciones impuestas por el PSC para aprobar los presupuestos de 2023, el Hard Rock, hizo saltar por los aires la legislatura el año siguiente. Los Comuns, molestos porque ERC vetaba su entrada al gobierno de Jaume Collboni en Barcelona, situaron a Aragonès en la encrucijada de escoger entre renunciar al proyecto -cosa que hubiera supuesto perder el apoyo del PSC- o quedarse sin cuentas. El president acabó optando por el segundo escenario y convocando unas elecciones que a ERC le costaron la pérdida del Govern de la Generalitat y 13 escaños, mientras que los Comuns sufrieron también un correctivo en las urnas y se quedaron con seis diputados. Salvador Illa se convertía en president con los votos de ambos partidos.

Oriol López, Diana Riba, Elisenda Alamany y Oriol Junqueras en el congreso de ERC. / Marc Asensio Clupés

Los primeros presupuestos de Illa naufragaron porque uno de sus dos socios parlamentarios, ERC, vivía una crisis interna que descabezó el partido. Las facciones en guerra dentro de ERC renegaban de cualquier acuerdo con el PSC por miedo a perder el favor de los militantes en la batalla interna. Además, cuando finalmente Oriol Junqueras y Elisenda Alamany asumieron plenamente el mando en marzo de 2025, quisieron empezar su mandato marcando distancias con los socialistas. "ERC ha vuelto y se hará respetar", fueron las primeras palabras de Alamany dirigidas al PSC. Tan sombrío era el panorama que el Govern incluso rechazó presentar formalmente las cuentas.

Oficina de la Agència Tributària de Catalunya en Barcelona. / FERRAN NADEU

Este año todo parecía encarrilado para que se aprobaran las cuentas, pero otro factor externo ha dejado en suspenso la negociación. ERC ha frenado las conversaciones porque antes quiere las garantías de que Catalunya podrá recaudar el IRPF, un compromiso que asumió Illa en la investidura, pero que no avanza porque el Gobierno de Sánchez lo rechaza. De nuevo, pues, los presupuestos condicionados a un conflicto político de horizonte incierto. Si fracasan de nuevo, será la tercera prórroga consecutiva. Un récord que añadiría otro capítulo más a una década de negociaciones presupuestarias turbulentas.