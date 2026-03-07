El PP catalán promete una "batalla ideológica" por la vivienda: "Haremos lo contrario del modelo Colau-Illa-Sánchez"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha prometido una "batalla ideológica" contra la izquierda por la vivienda y ha afirmado que harán "lo contrario del modelo Colau-Illa-Sánchez". "Allí donde ellos hacen la vida imposible a los propietarios, nosotros les daremos seguridad, tranquilidad y protección", ha asegurado en la clausura de una jornada sobre vivienda en Vilanova i la Geltrú. "Y allí donde ellos hacen inviable la construcción, nosotros reduciremos trabas y facilitaremos la colaboración público-privada", ha continuado el popular, que igualmente ha cargado contra la limitación del alquiler y la prohibición de la compra especulativa de la vivienda que quiere impulsar la Generalitat. "El infierno está lleno de buenas intenciones", ha espetado Fernández.

"Limitar el precio del alquiler queda muy bonito, pero desde su anuncio no ha parado de subir. Y lo mismo ha pasado con la fallida reserva del 30% para protección oficial", ha puesto sobre la mesa. "En el caso de la prohibición de la compra especulativa ya adelanto que se incrementará la especulación y facilitará que haya comisarios políticos del PSC decidiendo qué es especulación y qué no", ha criticado Fernández. "Las malas ideas sobre vivienda son contagiosas y profundamente destructivas", ha lamentado el presidente del PP catalán, que ha considerado la figura de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como una de las "más nocivas" para la vivienda. "Sus ideas han fagocitado durante una década el mercado de la vivienda en Catalunya y lo han convertido en el paraíso okupa de Europa", ha disparado.

El presidente de los populares catalanes también ha querido dar "un horizonte de esperanza" a los jóvenes ante la "lamentable" situación actual sobre la vivienda. "Asisten perplejos y angustiados a la posibilidad real de ser la primera generación en 70 años que vivirá peor que sus padres", ha señalado Fernández. "La izquierda exige a los jóvenes que estiren la mano, pidan limosna por un bono social y que pierdan toda esperanza de ser propietarios de una vivienda", ha dicho. "La izquierda tiene un miedo atroz a que los jóvenes de origen humilde se conviertan en propietarios porque saben perfectamente que se harán de derechas, y eso no hay Dios que lo arregle", ha ironizado.

"Las peores ideas sobre vivienda"

Por su parte, la coordinadora de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha criticado que Pedro Sánchez ha provocado que la vivienda sea ahora "la primera preocupación de los españoles". "Tenemos un déficit de hasta 150.000 viviendas al año, una oferta hundida y una ocupación al alza con cifras alarmantes", ha enumerado. "El diagnóstico es demoledor y la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Pues con unas ideas equivocadas que nos abocan al precipicio", se ha preguntado y respondido la coordinadora de Vivienda del PP, que apunta directamente contra "el gran error" de la intervención del mercado. "Cada año los precios se han incrementado entre un 7% y un 12%", ha asegurado.

"La intervención de la vivienda ha sido una pésima idea y solo ha enfrentado a propietarios e inquilinos", ha valorado la coordinadora de Vivienda del PP, que igualmente ha repartido culpas en la "banalización" de la situación de vulnerabilidad. "Actualmente, nos encontramos con inquilinos vulnerables que cobran 1.800 euros al mes y propietarios pensionistas que no llegan a los 1.000 euros", ha exclamado Martín, que ha deplorado la "generalización de ayudas, subsidios y 'paguitas". "Catalunya se ha utilizado como un laboratorio y se han aplicado las peores ideas sobre vivienda", ha concretado. "Con los 10 años de Colau y Collboni en Barcelona, y los cinco años de Aragonès e Illa en la Generalitat se están recogiendo los peores resultados de siempre", ha concluido Martín.