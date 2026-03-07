Casa Real
Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo y permanecerá en Abu Dabi por motivos de seguridad
Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora de la amenaza de Donald Trump
Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU
Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dhabi.
El padre de Felipe VI se "encuentra bien" de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo.
Así lo trasladaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.
Regreso con gran expectativa
Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.
Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.
- Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
- Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
- La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
- La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
- España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de Grecia
- Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
- Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
- Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes