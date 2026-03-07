Catalunya creará un comité permanente para abordar la respuesta a crisis geopolíticas como la guerra en Irán

El Govern creará en su reunión ordinaria del próximo martes un grupo de trabajo "permanente" para afrontar de forma conjunta con sindicatos y patronales las respuestas que hay que dar a las crisis geopolíticas mundiales que se vayan sucediendo como la guerra en Irán. Será un comité que nacerá con motivo de la guerra en Oriente Próximo, pero que no se disolverá cuando disminuya la tensión en la zona, sino que quedará operativo para futuros conflictos.

Así lo ha anunciado este sábado el president, Salvador Illa, en una reunión que ha mantenido en el Palau de la Generalitat con los representantes de los principales sindicatos y patronales de Catalunya. Precisamente, este grupo de trabajo estará integrado por los miembros del Consell del Diàleg Social de Catalunya, es decir, por el Govern y por miembros de CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec.

El objetivo, según Illa, es hacer un "seguimiento" con los agentes sociales de la evolución del conflicto para ir concertando "las medidas pertinentes" que habrá que tomar para "proteger social y económicamente el país". El president también ha aprovechado este anuncio para presionar a ERC para que le apruebe los presupuestos de la Generalitat de este año con el argumento de que los recursos que se prevén en las cuentas también deben servir para afrontar el impacto negativo del conflicto en la economía catalana.

Sindicatos y patronales alertan de la subida del precio del gasoil profesional

Tras la reunión en la Generalitat, los líderes sindicales y patronales de Catalunya han celebrado la creación de este grupo de trabajo y han dado algunas pistas de cuáles van a ser sus aportaciones. En una comparecencia ante los medios, el líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido afrontar con "tranquilidad y serenidad" el tema para intentar que "el choque económico y los daños colaterales sea los mínimos".

Reunión del Consell del Diàleg Social este sábado en el Palau de la Generalitat. / Quique García / EFE

También ha pedido proteger las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Catalunya, después de que el choque que han protagonizado los presidentes Donald Trump y Pedro Sánchez por la guerra. Sánchez Llibre ha dicho que los estadounidenses son un "socio comercial de primer orden" -Catalunya exportó allí en 2025 por valor de 4.350 millones de euros-, por lo que ha pedido actuar con "diplomacia vaticana al más alto nivel" para evitar "un bloqueo de Estados Unidos a España".

Estamos preocupados Antonio Cañete — Presidente de Pimec

El president de Pimec, Antonio Cañete, ha expuesto las primeras consecuencias del conflicto: la subida "desproporcionada" del gasoil profesional. En seis días ha aumentado un 13%, una consecuencia "especialmente grave" para las pequeñas y medianas empresas. "Estamos preocupados", ha admitido, y ha defendido que el "contexto internacional extremadamente tenso" justifica plenamente la creación de este grupo de trabajo.

Una guerra "ilegal"

Los representantes de los sindicatos ha coincidido en criticar el ataque de los Estados Unidos e Israel contra Irán. "Es una escalada bélica ilegal", ha dicho la líder de CCOO en Catalunya, Belén López. Ella ha pedido medidas para proteger el "poder adquisitivo de las familias" y también que no se destine "ningún euro público" a empresas que planteen despidos como consecuencia del impacto de la guerra. También ha reclamado no generar "alarmismo" porque aún ve margen para mitigar el impacto del conflicto.

El secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, también ha cargado contra un conflicto que ve injustificado y cuyos principales perjudicados son "los trabajadores de Irán y del resto del mundo". En su caso, ha pedido medidas para evitar la subida del coste del combustible y herramientas para generar un "escudo social" que proteja a los ciudadanos.