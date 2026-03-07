Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León

También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León / PI STUDIO

Redacción

Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El alcalde de Alicante, tras el escándalo de Les Naus: "En este momento no toca la dimisión"

El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: "No habrá un segundo referéndum"

El vídeo de Pedro Sánchez jugando con sus perras en los jardines de la Moncloa

Illa pide a ERC que apruebe los presupuestos para afrontar el impacto económico de la guerra

Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León

El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec

