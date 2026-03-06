La víctima del DAO insiste al juez en la protección del audio de la presunta agresión: "Se sacrifica innecesariamente la intimidad"

La inspectora que se querelló contra al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO) José Ángel González por una presunta violación insiste en la necesidad de que otorgar una especial protección tanto al audio que supondría la prueba clave de la agresión como a otras pruebas aportadas, de modo que solo puedan ser examinadas en sede judicial y en presencia de la letrada de la Administración de Justicia. El juez David Maman no lo consideró necesario, pero esta parte pide que lo reconsidere y se pondere así "la intensidad del sacrificio impuesto a la víctima".

A juicio del abogado Jorge Piedrafita, la decisión del juez número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, "incurre en falta de ponderación efectiva" porque, ante una solicitud que no niega el acceso de la defensa, sino que lo canaliza (mediante su consulta bajo control judicial), "opta por un modelo de entrega/traslado que maximiza la disponibilidad del contenido sin articular salvaguardas equivalentes para los derechos de la víctima".

"Ello supone decantarse de facto por un solo polo del conflicto (defensa entendida como disponibilidad irrestricta) sacrificando innecesariamente intimidad, dignidad, datos sensibles y la tutela reforzada exigible en delitos sexuales", agrega el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La defensa del ex mando policial utilizó textuales de la grabación para defender en un escrito ante el juez que la inspectora se querelló por celos. Por ello la defensa insiste en el "riesgo específico ya demostrado con la filtración el pasado 3 de marzo de 2026 del escrito formulado por la defensa en el que se realizan transcripciones literales de los citados elementos sensibles", así como de la identidad de la víctima, "a la que ya todo España y parte del extranjero conoce con sus nombres y apellidos completos".