Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerCrimen Sant Andreu de la BarcaMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
Cumbre en la Generalitat

Illa convoca a sindicatos y patronales para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo

El president prepara el terreno de las medidas para paliar las consecuencias del conflicto sin tener asegurada la aprobación de los presupuestos

Illa aborda con los empresarios los presupuestos y las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo

Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto este viernes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto este viernes / Andreu Dalmau / EFE

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El president Salvador Illa ha convocado de urgencia este sábado a sindicatos y patronales a una cumbre en el Palau de la Generalitat para abordar las consecuencias económicas que la guerra en Oriente Próximo pueda tener en Catalunya. Lo hace sin tener asegurada la aprobación de los presupuestos de 2026, herramienta clave para disponer de más recursos, y a expensas de que también el Gobierno de Pedro Sánchez reactive el escudo social del que se dotó durante la inflación provocada por el conflicto bélico de Rusia en Ucrania.

Del Consell del Diàleg Social de Catalunya, convocado de forma extraordinaria, forman parte los principales sindicatos -CCOO y UGT- y las principales asociaciones empresariales -Foment y Pimec-. Precisamente este viernes los Comuns han hecho un llamamiento al president para que reúna a partidos y agentes sociales y estudiar ya medidas de protección de la ciudadanía ante la guerra de Irán. Por ahora, Illa opta por reunirse solo con los segundos al tiempo que continúa negociando el apoyo de ERC a los presupuestos. Quedan dos semanas para la votación clave en el Parlament y, por ahora, las conversaciones están en punto muerto.

Presión creciente

En los últimos dos días, el president Illa ha esgrimido la inestabilidad internacional como un argumento de peso más para que los republicanos reconsideren la necesidad de aprobar las cuentas al margen de la recaudación del IRPF, cuestión que continúa encallada a la espera de si un gesto del Gobierno la desbloquea. Los presupuestos, ha hecho hincapié, son la "mayor certidumbre" de la que se puede dotar Catalunya en estos momentos, ha vuelto a insistir este viernes en un acto con el Banco de España en Barcelona durante el que ha recordado que tiene la "mano tendida" a la espera de que ERC la coja.

Es la misma apelación, aunque con otras palabras, que hizo el jueves tras reunirse con los rectores de las universidades catalanas y el conjunto de entidades empresariales que forman parte del llamado G8. "Tenemos claro que, si todo el mundo pone Catalunya por delante, actúa con responsabilidad y, por aquello que realmente importa, lo conseguiremos", dijo entonces. Por ahora, sin embargo, el partido de Oriol Junqueras no da su brazo a torcer y mantiene que, sin un compromiso del Gobierno con la recaudación del IRPF, no puede negociar los presupuestos.

Illa convoca a sindicatos y patronales para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo

