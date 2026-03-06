El PSOE de Alicante alerta de que la promotora de Nou Nazareth "publicitaba" las VPP como segunda residencia

La promotora de las viviendas de protección pública de Nou Nazareth asegura en sus alegaciones que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant no estableció condición alguna para la adjudicación de viviendas. Así lo ha desvelado el PSOE este jueves en una comparecencia en la que ha cargado con dureza contra el PP por "perder el control" en este proceso.

Promored Velilla ha presentado ya tanto a la Conselleria de Vivienda como al Consistorio la documentación, en la que asegura, como ya avanzó a INFORMACIÓN, que el dinero que solicitó a los interesados en adquirir los inmuebles es reembolsable. "Se sirve del pacto civil para suscribir las prereservas, pero se olvida de que no es dueña del terreno", recalca la portavoz socialista, Esther Donate.

Asimismo, la edil ha informado de que la mercantil anuncia que hay 66 reservas, "pero no aporta el listado", y "exige que es la adjudicataria y que no se puede parar la formalización".

Según el PSOE, la promotora recalca en sus alegaciones que el Ayuntamiento "podría haber planteado desde el inicio" los criterios que ahora quiere introducir y deja constancia de que cualquier iniciativa sería "voluntaria y como acto de cortesía administrativa".

A vueltas con la segunda vivienda

Los socialistas han advertido, además, de que existe publicidad de la promoción en la que se indicaba que las viviendas podían destinarse "tanto para residir todo el año como para una segunda vivienda", algo incompatible con el régimen jurídico de las viviendas de protección pública.

Captura de pantalla que ha proporcionado el PSOE / INFORMACIÓN

El PSOE recibió el miércoles las capturas de pantalla de una persona interesada en una promoción y las va a presentar por registro para que el gobierno local del PP las incluya en la investigación.

La empresa ha defendido desde el primer momento que "nunca" ha elaborado, encargado o difundido publicidad en la que se ofrezcan estas viviendas como segunda residencia y ha recalcado que es una denuncia "falsa e injustificada" y que lo acreditará con toda la documentación publicitaria que le ha sido requerida.

¿Cómo puede haber personas apuntadas a una promoción antes incluso de que se adjudicara la parcela? Esther Donate — Portavoz del PSOE

Han dado a conocer también un nuevo registro de entrada presentado el 4 de marzo en el que una persona asegura haberse inscrito en una lista de interesados el 9 de diciembre de 2025, diez días antes de que la parcela fuera adjudicada oficialmente por la junta de Gobierno. "¿Cómo puede haber personas apuntadas a una promoción antes incluso de que se adjudicara la parcela?", ha cuestionado la portavoz socialista.

Ante esta situación, el PSOE tiene una batería de exigencias:

La convocatoria inmediata de una comisión de investigación municipal

La publicación de las listas completas de personas que han reservado viviendas y de la lista de espera "para que no haya otro caso Les Naus"

La creación de un canal municipal de atención a posibles afectados

La revisión del expediente de enajenación de la parcela si se confirman irregularidades

El traslado del caso a Fiscalía si se detectan indicios de ilegalidad.

Los socialistas estudiarán acciones judiciales si el Ayuntamiento no actúa para esclarecer lo ocurrido.

Tampoco se ha librado de las críticas la concejala de Vivienda, Charo Tomás, que hasta el momento no ha comparecido ni ha ofrecido explicaciones públicas en el que Donate tacha del "mayor escándalo relacionado con vivienda pública" en Sant Joan en los últimos años.

Las ediles Esther Donate y Eva Delgado, con la publicidad de la promotora de las viviendas de Nou Nazareth / L. Gil López

El alcalde, por su parte, ha insistido en que el Ayuntamiento tiene la potestad de introducir "en cualquier momento" los requisitos para poder acceder a las viviendas de Nou Nazareth. "Se trata de una cláusula en la que estamos trabajando en la que vamos a potenciar el arraigo con el municipio", ha aclarado.

El alcalde descarta una comisión de investigación porque se ha actuado "de manera inmediata"

Estos criterios son el empadronamiento, empleo, mayor de 65 años y personas con discapacidad igual o superior al 33% en la unidad de convivencia.

Protección de datos

El gobierno local está valorando con el servicio jurídico y con la secretaría general hacer público a los grupos políticos el listado con nombres y apellidos, en atención a la Ley de Protección de Datos. No parece que vaya a haber luz verde, teniendo en cuenta el ejemplo de Alicante, donde el PP no lo ha hecho a raíz del escándalo de Les Naus.

Sobre la comisión de investigación que reclaman PSOE y Compromís, se ha mostrado tajante: "No hay nada que investigar, la administración autonómica y el Ayuntamiento actuaron de manera inmediata. Activaríamos una comisión de investigación si no hubiésemos sido conocedores de todos los casos, si aquí se hubiesen repartido ya las viviendas de manera oficial o extraoficial".

El alcalde tiene encima de la mesa la posibilidad de revocar la adjudicación del contrato de la parcela a la promotora, pero está a la espera del estudio por parte de los servicios jurídicos de las alegaciones presentadas.