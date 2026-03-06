Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: "Recursos no faltarán"

Una semana después de que el Govern registrara los presupuestos en el Parlament sigue sin tener claro si podrá aprobarlos de forma definitiva a través de un pacto con ERC. Este viernes, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha insistido en que "no se dan las condiciones para iniciar una negociación presupuestaria" porque sigue estando "pendiente" la cuestión del IRPF. ERC quiere la garantía de que el Gobierno de Sánchez dará los primeros pasos legales para que la Generalitat puede recaudar este tributo.

Junqueras se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a la ACN desde la Seu de Urgell. Ha ido hasta allí para dar una de las conferencias que lleva meses reproduciendo en distintos puntos de Catalunya para explicar su proyecto político y su intención de presentarse a la Presidencia de la Generalitat siempre que acabe consiguiendo la amnistía. El líder republicano ha dicho que la recaudación del IRPF es un tema "muy importante" para el futuro de la Generalitat y ha defendido que no es un capricho de su partido, sino un acuerdo "firmado" por el PSC a cambio de la investidura de Illa. Ahora, pues, exige que se cumpla. "El partido socialista se ha comprometido reiteradamente a cumplir y aún no lo ha cumplido", ha lamentado.

Para expresar su rechazo a las cuentas, ERC registró el pasado martes una enmienda a la totalidad en el Parlament. Fue una forma de aumentar su presión al Govern. Esta enmienda, y la del resto de partidos de la oposición, se votarán el próximo viernes 20 de marzo. Este es el plazo que tiene el president Illa para intentar que Junqueras reconsidere su negativa actual.

Si ERC tumba finalmente las cuentas, Catalunya tendrá que vivir con una prórroga presupuestaria por tercer ejercicio consecutivo. Si este fuera el desenlace, Junqueras se ha vuelto a ofrecer al Govern para negociar suplementos de crédito. Es decir, ERC no apoyaría unas cuentas, pero sí estaría dispuesta a hablar de estas ampliaciones para que el ejecutivo de Illa tuviera más margen para gastar. "ERC hará todo lo que esté a su alcance para que a nuestra sociedad no le falte de nada. Los recursos no faltarán si de ERC depende", ha dicho este viernes.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, este viernes en su conferencia de la Seu d'Urgell. / Albert L.Cobo / ACN

Lo que propone Junqueras, en definitiva, es volver al escenario de 2025. Aquel año tampoco hubo cuentas, pero tanto ERC como los Comuns aceptaron hacer tres ampliaciones presupuestarias para que Illa pudiera dedicar recursos extraordinarios a cuestiones como la vivienda, la educación o la agricultura. Eso fue un soplo de aire de fresco para el Govern, que vio como podía exhibir ante los ciudadanos un sello propio en algunas políticas.

La negativa de la consellera

Pese al ofrecimiento de Junqueras, esta vez el Govern ya ha dejado claro que no se conforma con estas ampliaciones crediticias y que su aspiración es tener unos presupuestos. La consellera de Economia, Alícia Romero, explicó el jueves ante el Parlament que se perderían 1.500 millones de margen de gasto si fracasan las cuentas. El motivo, alegó, es que no todas las partidas que se prevén en la ley presupuestaria se pueden vehicular a través de la fórmula de los suplementos.

Así pues, una semana después del registro de los presupuestos en la Cámara, la negociación sigue estancada. Además, de la semana que viene se pueden esperar pocas novedades. La cuestión es que el PSOE difícilmente querrá moverse con el IRPF antes de que se celebran las elecciones de Castilla y León del domingo 15 de marzo. Esto reduce la posibilidad de acercar posiciones desde ese día al viernes 20, cuando se votan las enmiendas. Todo se encamina, pues, a una fase final de la negociación de vértigo.