Los letrados del Parlament recomiendan delegar en las comisiones la aprobación de leyes como en el Congreso

El presidente del Parlament, Josep Rull, cree que existe un "embudo" legislativo en la Cámara catalana que hace que los proyectos y proposiciones de ley se eternicen con el procedimiento ordinario, que con frecuencia supera el año de tramitación. Es un diagnóstico compartido por el resto de la Mesa -con miembros del PSC, Junts y ERC-, que según los expertos, es también uno de los motivos que ha llevado a que en los últimos años se dispare el uso del decreto ley, el procedimiento de máxima urgencia donde el Govern tiene un papel preponderante y el Parlament se queda en segundo plano con su mera convalidación.

El contraste con etapas anteriores es llamativo. En la legislatura de José Montilla (2006-2010) se aprobaron unas 40 leyes de media al año, mientras que en la época más reciente, la media se sitúa en torno a la decena anual, según el recuento hecho por este diario. Las normas tardan, de media, más de un año en ver la luz con el trámite ordinario. Para intentar encontrar fórmulas que recorten estos plazos, Rull encargó a los servicios jurídicos un informe sobre vías "normativas y de gestión" para agilizar el procedimiento legislativo, cuyas conclusiones desgranó en forma de recomendaciones a los grupos parlamentarios. Entre otras, propone limitar las audiencias, acotar las prórrogas de enmiendas y ordenar mejor las comparecencias con la voluntad de que las leyes se aprueben en seis meses.

El informe de los letrados

El documento de los letrados, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también incluye una propuesta para dotar a las comisiones de "competencia legislativa" para aprobar definitivamente determinadas leyes cuando hayan superado el primer filtro del pleno, el debate a la totalidad. Se trata de una fórmula que ya funciona con normalidad en el Congreso para agilizar normas específicas, pero que hasta el momento no se ha desarrollado en la Cámara catalana. Pese a la recomendación técnica, fuentes parlamentarias explican que, por ahora, no existe la intención de activar este cambio en el funcionamiento del Parlament.

Vista de la sala durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya. / Alberto Paredes - Europa Press / Europa Press

El circuito actual, salvo en el caso de los procedimientos abreviados, suele encadenar tres "lecturas". Primero, el debate a la totalidad en el pleno; después, la fase de comisión (ponencia, enmiendas, audiencias y dictamen); y, por último, el retorno al pleno de ese dictamen final -texto normativo- para la aprobación última en el hemiciclo. Es precisamente esta tercera estación -el pleno de cierre- la que los letrados ven prescindible en muchos casos, pues el texto suele llegar ya con los apoyos conocidos.

"La necesidad de evitar la excesiva dilación del procedimiento legislativo común invita a reducir las sucesivas lecturas de los textos legislativos a dos", cita el informe, proponiendo que, una vez superado el debate a la totalidad, las comisiones "tiendan a actuar como sede con competencia legislativa plena". La lógica es que si el pleno ya ha decidido que el texto continúe su tramitación y el trabajo técnico-político se concentra en comisión, el regreso al hemiciclo pueda convertirse en un trámite repetitivo que consume semanas de calendario.

Un mecanismo previsto en el reglamento

La recomendación no exige, necesariamente, una reforma inmediata del reglamento del Parlament. Los servicios jurídicos recuerdan que el artículo 136 de la norma interna del hemiciclo ya permite al pleno delegar en una comisión la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, de modo que la comisión actúe con competencia legislativa plena. Eso sí, la delegación tiene excepciones. Por ejemplo, no puede aplicarse a las leyes de desarrollo básico del Estatut, a la ley de presupuestos ni a las leyes de delegación legislativa, y el pleno conserva en todo momento la capacidad de "avocar" el debate y la votación si así lo acuerda la mayoría.

Votación en el Pleno del Parlament / Ricard Cugat

Es decir, el instrumento existe, pero no se usa. Los letrados sostienen que la Cámara podría empezar a explotarlo "por la vía convencional y consuetudinaria", es decir, mediante acuerdos entre grupos o en la Mesa para activar el artículo 136 cuando el tipo de ley lo permita y que, por lo tanto, esto siente un precedente para el futuro. Y abren una segunda vía, más ambiciosa, que pasa por reformar el reglamento para dar a este procedimiento abreviado un carácter "parcialmente preferente", manteniendo los límites materiales y la posibilidad de avocación al pleno en cualquier momento.

Fuentes del Parlament recuerdan que en el Congreso ya se usa este mecanismo y que allí la delegación en comisiones con competencia legislativa plena está más asentada. Además, el reglamento de la Cámara Baja otorga a este procedimiento un carácter parcialmente preferente, mientras que en el Parlament la delegación ha quedado como una opción más y "tácita", utilizada de forma excepcional.

Mònica Sales presidenta del grupo parlamentario de de Junts, durante la sesión de control en el Parlament de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

Una arquitectura de garantías

La arquitectura de garantías que proponen los letrados pivota precisamente sobre dos ideas. Una es acotar qué leyes pueden seguir este carril y la otra, mantener siempre el control del pleno. El debate de totalidad seguiría siendo el filtro político inicial, donde se decide si el texto debe continuar o caer por una enmienda a la totalidad. Superado ese paso, la comisión trabajaría el articulado, cerraría el dictamen y -si la delegación se activa- aprobaría definitivamente la ley, sin necesidad de un último pase por el pleno. Si la mayoría de la Cámara lo considera oportuno, en cualquier momento podría reclamar el retorno al hemiciclo.

La recomendación coloca la pelota en el tejado de los grupos parlamentarios. Activar la delegación en comisiones implica, de entrada, aceptar que menos debates finales en el pleno no equivalen necesariamente a menos control, porque el pleno conserva la posibilidad de recuperar el texto, según matizan las fuentes conocedoras. Sin embargo, esta medida abre un debate sobre la visibilidad política de las leyes en un escenario donde la sesión plenaria funciona como el gran escaparate público. Renunciar al último trámite en el hemiciclo puede reducir el foco mediático y restar capacidad de escenificación a los partidos. El propio Rull ya reflexionó sobre esta deriva al lamentar que, en demasiadas ocasiones, las intervenciones de los diputados parecen más orientadas a lograr un clip viral en las redes sociales que a llegar a consensos.

Otras recomendaciones

Aunque la "competencia legislativa plena" de las comisiones es la propuesta más visible, el informe propone hasta 14 recomendaciones más para recortar los tiempos del procedimiento ordinario. Los servicios jurídicos analizan cómo las comparecencias de entidades, expertos y organizaciones, un trámite con valor participativo, pueden convertirse en un foco de dilación cuando se multiplican sin orden ni criterio, y cómo las prórrogas sucesivas para presentar enmiendas al articulado acaban estirando la tramitación más allá de lo razonable. Por ello, en las conclusiones plantean medidas para racionalizar el calendario, ordenar las solicitudes de audiencia y acotar la gestión de las prórrogas, con el objetivo de evitar que el procedimiento se encalle por pura inercia o por intereses partidistas.