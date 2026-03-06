Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez

Quedan dos semanas para que el Govern y ERC alcancen un acuerdo que permita que los presupuestos de la Generalitat salgan adelante, pero, de momento, no han cimentado todavía esa pista de aterrizaje que ambas partes dicen querer encontrar. Cada cual está donde estaba: los republicanos, que han presentado una enmienda a la totalidad, exigen que el Gobierno de Pedro Sánchez dé garantías de que impulsará la recaudación del IRPF; y el Executiu de Salvador Illa defiende que la palabra del president prometiendo cumplir es suficiente. ¿Qué opciones tienen para escapar de este callejón sin salida?

Si Govern y ERC han estirado al máximo el calendario fijando la votación en el Parlament para el 20 de marzo es porque antes hay dos fechas que pueden ser claves para que el acuerdo se abra paso: las elecciones en Castilla y León -15 de marzo- y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -aún sin fecha- para abordar los cambios legislativos necesarios para impulsar el modelo de financiación. La apuesta de los republicanos es que el Gobierno acepte varias enmiendas a la LOFCA -la ley de financiación de las autonomías- para modificar aquellos artículos que, ahora mismo, impiden que las comunidades recauden el IRPF. Serían básicamente dos: un cambio del artículo 19 -que prohíbe explícitamente la recaudación autonómica de este impuesto- y una nueva disposición que daría a la Generalitat y al resto de autonomías la "potestad sancionadora y de revisión".

Para ERC ese sería un primer paso, un gesto que permitiría sentarse a negociar los presupuestos de Illa. Eso sí, para que la Generalitat pueda gestionar ese impuesto hará falta aún cambiar dos leyes más. La vía de la enmienda es viable a ojos del Govern, aunque no la defienda públicamente porque no quiere ejercer presión pública sobre Sánchez en un momento en que el PSOE afronta una nueva cita electoral previsiblemente adversa. De hecho, entienden que se trata de un camino que ya esbozó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el último encuentro del CPFF. Se trata, insisten los socialistas, de una cuestión de 'tiempos' que el Gobierno pueda tener margen de maniobra para abordarlo.

Otra de las vías que ha apuntado ERC para salir del atolladero es que Montero ratifique ante el resto de autonomías en el CPFF el acuerdo que se selló en la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrado el pasado mes de julio. En él se hace mención a que la Generalitat asuma "progresivamente competencias de gestión" del IRPF, aunque no recoge explícitamente que se trate de una recaudación del 100% del impuesto, como reclama Oriol Junqueras en virtud al pacto de investidura de Illa. El Govern no se ha pronunciado sobre si ve plausible esta opción, aunque sí que ha defendido que ese texto de la bilateral ya recoge el compromiso del Gobierno que están pidiendo los republicanos.

ERC exige "garantías" a Sánchez de que remará a favor de que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. De hecho, insiste al PSC en que "presione" al presidente del Gobierno para que se comprometa con este asunto porque considera que la palabra dada por Illa no es suficiente, teniendo en cuenta que se trata de un asunto que solo puede impulsarse desde Madrid. La vicepresidenta Montero, que está a las puertas de saltar al ruedo electoral de Andalucía, ha rechazado avalar esta concesión, pero está por ver si un alegato de Sánchez podría bastar para que los republicanos se sentaran a negociar las cuentas en Catalunya.

"Catalunya tiene muchos aeropuertos", aseguran en el Govern dando a entender que hay mimbres para alcanzar un acuerdo para los presupuestos que acabe orillando el asunto del IRPF. Esta sería la salida que preferiría el Executiu, que esta semana, por boca de la portavoz, Sílvia Paneque, hizo un llamamiento a centrar en lo que depende de Catalunya la negociación de las cuentas. Los socialistas alegan que están dispuestos a "ceder" con las partidas económicas para satisfacer las demandas de ERC y que hay que crear "un nuevo escenario" para la entente, eso es, que los republicanos puedan exhibir otro logro más allá de la polémica recaudación del impuesto.