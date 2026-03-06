Quién era Joaquín Palacín, el presidente de CHA que apostó por un Aragón equilibrado

El que fuera presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, fallecido este jueves tras dos años de lucha contra el cáncer, nació en Huesca en 1974 y estaba casado con tres hijos. En su trayectoria política se ha caracterizado por su trabajo institucional, siempre vinculado al fomento del territorio y a contribuir a un Aragón más equilibrado. De carácter afable, implicado con un aragonesismo abierto y plural, su repentina muerte a los 52 años supone la desaparición de un modo tranquilo y coherente de entender la gestión pública.

Palacín apostó por las siglas de CHA tras una larga trayectoria en el sector privado. Antes de entrar en política se dedicó a la dirección de empresas de consultoría y servicios medioambientales. Entre 2007 y 2013 fue concejal del Ayuntamiento de Monzón, donde fue presidente del patronato de Deportes y de la Institución Ferial, dando un impulso definitivo al sector cultural y social de su localidad.

Entre 2015 y 2019 entró en el Gobierno de Aragón como director general de Ordenación del Territorio, dependiente de la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. En esos años salieron adelante proyectos como la rehabilitación de la estación de Canfranc o el nuevo mapa concesional que regula el transporte público en la comunidad.

Desde 2019 ha sido diputado en las Cortes de Aragón. En la X legislatura fue portavoz del Grupo Parlamentario, además de portavoz en las comisiones de Vertebración del Territorio y de Agricultura. En el siguiente mandato comenzó ejerciendo como portavoz en las comisiones de Medio Ambiente y Turismo; de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial y en Agricultura, Ganadería y Alimentación, aunque finalmente no pudo completar toda la legislatura.

Dentro del partido siempre mantuvo una línea dialogante, dispuesto a la cooperación, llamando a la dignificación de Aragón desde los valores de la izquierda. Llegó a la presidencia autonómica en 2020 tras imponerse a José Luis Soro y fue reelegido en marzo de 2024.

En un artículo publicado en este diario, Palacín celebraba el legado de CHA como voz aragonesista dentro de las Cortes de Aragón. Destacaba su trabajo incansable por la actualización de los Derechos Históricos, la demanda por el pleno autogobierno, la protección de la montaña y de los ríos, las luchas por la justicia social, la reivindicación por la igualdad LGTBI, el empleo digno, el feminismo imprescindible, la reapertura del Canfranc y la defensa de los recursos naturales.

Allí ya avanzaba un relevo generacional que se ha constatado en las últimas elecciones, cuando la formación ha logrado duplicar su representación. "Vendrán nuevos periodos, con nuevas personas que serán la voz y el voto del aragonesismo de izquierdas en las Cortes y podrán disponer de todo este enorme bagaje aportado, de este caudal político acumulado en las miles de intervenciones e iniciativas presentadas en este periodo", escribió.

Tras su muerte se han sucedido las muestras de dolor desde todas las orientaciones políticas destacando su capacidad para tejer acuerdos sin olvidar sus raíces aragonesistas. "Teníamos, mantenemos y aspiramos a conseguir un objetivo: construir el Aragón que soñamos, el que nos merecemos, el mejor Aragón posible. Una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales", aseguraba.