El PP lleva al Parlament la prohibición del burka en la vía pública, escuelas y centros sanitarios

El Parlament votará la semana que viene una propuesta del PP para instar al Govern a prohibir el burka y el nicab en la vía pública, así como en escuelas, centros sanitarios y otros edificios públicos o equipamientos sociales. Los populares justifican la medida por "motivos de seguridad, identificación personal, dignidad de la mujer y convivencia". Se trata de una moción sin efectos vinculantes, pero servirá para que el resto de partidos se posicionen sobre una cuestión que también ha empezado a abordarse en el Congreso. Hace unas semanas, la Cámara baja rechazó una iniciativa de Vox con el mismo propósito, pero el debate motivó a Junts a presentar otro texto sobre la cuestión. El PSOE se mostró dispuesto a estudiar el planteamiento de los posconvergentes, mientras que ERC también se abrió a explorar este camino.

La propuesta del grupo liderado por Alejandro Fernández, sin embargo, va mucho más allá y también plantea establecer un "sistema de visado por puntos como forma de acceder al permiso de residencia" o "endurecer los supuestos de expulsión". El texto también califica de "descontrolada" y "fracasada" la política migratoria del Gobierno y la señala como responsable del "aumento de la multirreincidencia" y de una "degradación acelerada de la convivencia en numerosos barrios y ciudades" de Catalunya. Por ello, el PP propone rechazar el proyecto de regularización extraordinaria anunciado el pasado mes de enero y endurecer el control de fronteras.

La moción, además, asegura que en Catalunya "no cabe todo el mundo" y propone priorizar aquella inmigración procedente de "países y culturas" con quienes España comparte "una misma matriz cultural", en una referencia implícita a América Latina. El sistema de visado por puntos propuesto por los populares como vía para "acceder al permiso de residencia", valoraría "la formación, la experiencia, el idioma y la integración" del solicitante. El redactado de los populares también califica de "honor" la adquisición de la nacionalidad española y asegura que debe ser un "compromiso" con la "historia, lengua y valores" españoles.

Noticias relacionadas

"La concesión de la nacionalidad debe ser un reconocimiento a quienes demuestren no solo cumplir los requisitos legales, sino también tener la vocación de formar parte de un proyecto común de convivencia en libertad y de aprecio al país", remata.