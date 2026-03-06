Junts pacta con el exlíder de Front Nacional en Manresa para las elecciones municipales de 2027

Las elecciones municipales de 2027 serán una prueba de fuego para Junts. En 2023, año en que se celebraron los últimos comicios, el partido liderado por Carles Puigdemont sufrió un importante trasvase de votos en Ripoll hacia la formación liderada por Sílvia Orriols, Aliança Catalana. Ahora, los líderes locales de la formación temen que esta situación que hace tres años quedó circunscrita a la capital del Ripollès pueda extenderse en otros municipios de la Catalunya interior. En medio de este contexto, además de presionar a la dirección del partido para cambiar sus discursos en materias como la inmigración o la seguridad, el líder de Junts en Manresa ha dado un paso más.

El líder de los posconvergentes en la capital del Bages, Ramon Bacardit, ha cerrado un acuerdo con la plataforma Avenç Nacionalista, liderada por el concejal de extrema derecha Sergi Perramon, para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones. Perramon se presentó a las elecciones de 2023 bajo la marca del Front Nacional de Catalunya (FNC) y obtuvo dos concejales. Sin embargo, se ha acabado distanciando de la formación y, desde 2025, actúa en el consistorio como Grup Nacionalista Independiente. A finales de diciembre presentó el nuevo partido, Avenç Nacionalista, que definió como de "centroderecha".

Noticias relacionadas

Perramon fue tanteado por Aliança Catalana para ser su candidato en Manresa y también se le ofreció ser candidato por Barcelona en las próximas elecciones catalanas, ofrecimientos que rechazó. El acuerdo entre Bacardit y Perramon, que se dará a conocer este viernes, incluye un posicionamiento compartido en cuestiones como el padrón, la seguridad o las ocupaciones.