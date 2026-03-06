Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Interior

José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía: "Alguien tenía que dar un paso adelante"

El hasta ahora jefe superior de Policía de Balears y ahora en la cúpula del cuerpo asume el reto "en un momento complicado"

El comisario José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional.

El comisario José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional. / Guillem Bosch

Xavier Peris

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Probablemente no es el mejor momento para asumir este cargo, es un momento delicado, pero en estas situaciones es cuando tienes que dar un paso adelante, no puedes quedarte al margen". El jefe máximo operativo de la Policía Nacional, el hasta ahora jefe superior de Baleares, José Luis Santafé, transmite determinación. "Hay superar esta situación".

El móvil de Santafé echa humo. Comunica constantemente, y cuando lo coge, lo hace con una advertencia: "No puedo hablar". Sin embargo, cuando se le cuestiona si hay que darle la enhorabuena o las condolencias por su nombramiento como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, no se lo piensa: "La enhorabuena, siempre. Puede que no sea el mejor momento, siempre es mejor cuando el nombramiento es a principio de la legislatura, pero alguien tenía que dar un paso adelante. No era momento de quedarse al margen, y de los que nos hemos ofrecido, es un honor que me hayan elegido a mí".

Noticias relacionadas y más

El comisario principal José Luis Santafé (Madrid, 1965), ingresó en la Policía en 1990, y en 1993 fue destinado a Baleares, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Ha sido jefe de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y de la Brigada de Policía Judicial. Estuvo al frente de la comisaría de Eivissa y desde 2022 era jefe superior de Baleares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  2. Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
  3. La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
  4. España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de Grecia
  5. Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes
  6. Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por España para proteger a Chipre
  7. El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
  8. El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

El PP lleva al Parlament la prohibición del burka en la vía pública, escuelas y centros sanitarios

El PP lleva al Parlament la prohibición del burka en la vía pública, escuelas y centros sanitarios

Directo | Guardiola afronta la segunda votación para su investidura con el "no" de Vox

Directo | Guardiola afronta la segunda votación para su investidura con el "no" de Vox

El envío de la fragata a Chipre enciende el debate sobre el permiso del Congreso para operaciones militares.

El envío de la fragata a Chipre enciende el debate sobre el permiso del Congreso para operaciones militares.

En directo | María Guardiola se enfrenta a la segunda votación de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura

Un segundo avión del Ejército del Aire vuela con destino a España tras haber despegado de Omán con otra tanda de repatriados

Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez

Las vías del Govern y ERC para superar el escollo del IRPF para los presupuestos: de la enmienda al compromiso de Sánchez

Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía: "Alguien tenía que dar un paso adelante"