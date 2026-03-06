Urtasun reclama a Sánchez que incluya la prórroga de los contratos de alquiler en el escudo social ante la guerra en Oriente Próximo

Reactivar la excepción ibérica y el bono eléctrico, pero también medidas para proteger el acceso a la vivienda que por ahora no han prosperado, como la prórroga de los contratos del alquiler que vencen este año y la moratoria de los desahucios que fue tumbada en el Congreso. Estas son las medidas que reclaman los Comuns que se incluyan en el escudo social que, a su juicio, debe poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar el impacto económico que pueda tener el conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. La exigencia no va dirigida solo a la Moncloa, sino también al Govern de Salvador Illa, a quien emplazan a convocar una cumbre de partidos y agentes sociales para entonar el 'no a la guerra' y activar también una respuesta desde Catalunya.

Ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el encargado de poner voz a esa reivindicación flanqueado por buena parte de los principales dirigentes de los Comuns, como la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, o el alcaldable en Barcelona y vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Todos ellos han insistido en los últimos meses al PSOE que era necesario aprobar la prórroga de los contratos de alquiler, algo a lo que hasta ahora se han opuesto los socialistas y que consideran más urgente todavía con una guerra que puede provocar que los precios aún vayan más al alza. "Hay que trabajar para que la ciudadanía esté protegida", ha asegurado, aunque ha esquivado precisar si considera que las medidas deberían ser aprobadas ya en la próxima reunión del Consejo de Ministros la semana que viene.

En todo caso, ha abogado por que el "caos provocado por Trump no cueste ni un solo puesto de trabajo ni un desahucio en el Estado. Y es que, entre el paquete de acciones urgentes, ha incluido también la prohibición de despidos por parte de empresas que reciban dinero público. Urtasun también ha advertido de que el conflicto deja de nuevo en evidencia que la dependencia exterior en combustibles fósiles pone en jaque la soberanía política de España, por lo que ha exigido no revisar el calendario de cierre de las nucleares ni frenar el despliegue de las renovables.

PP y Vox, "títeres" de Trump y Netanyahu

Especialmente contundente ha sido el ministro con PP y Vox. "¿Qué le deben a Trump y a Netanyahu para agachar la cabeza y querernos arrodillados?", ha espetado, además de acusarlos de ser "patriotas de pandereta" y "títeres" de los líderes de Estados Unidos y de Israel. En este sentido, ha exhibido "orgullo" ante la posición internacional que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez con el 'no a la guerra' y negándose al uso de las bases de Rota y Morón, al tiempo que considera que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, está encarnando de nuevo "el PP de la guerra de Irak".

¿Qué le deben PP y Vox a Trump y a Netanyahu para agachar la cabeza y querernos arrodillados? Ernest Urtasun — Ministro de Cultura

Urtasun ha defendido, además, que no hay ninguna contradicción con el hecho de enviar una fragata a Chipre. "Responde única y exclusivamente a prestar apoyo a la seguridad de un país europeo", ha sostenido, además de añadir que la decisión de enviar este refuerzo con carácter de "urgencia" no tiene por qué pasar antes por votación del Congreso. "Cualquier cosa que precise de autorización, irá", ha zanjado.

Los Comuns han aprovechado también la comparecencia para pedir a Catalunya que se movilice contra la guerra en Oriente Próximo como en su día, en el año 2004, lo hizo de forma masiva contra la de Irak. "Estamos convencidos de que Catalunya volverá a ser faro de paz con una guerra ilegal", ha concluido.