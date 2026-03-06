Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaRey Juan Carlos IMarc GiróHospital BellvitgeCatalunyaPisos Les NausTrump
instagramlinkedin

En Huelva

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. / EP

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, presiden la 36 cumbre bilateral, que pondrá el foco en reforzar la alianza de los dos países frente al cambio climático y que estará marcada por la situación en Oriente Medio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  2. Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
  3. La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
  4. España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de Grecia
  5. Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes
  6. Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por España para proteger a Chipre
  7. El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
  8. El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

Sánchez preside un acto en recuerdo de víctimas del accidente de Adamuz

Sánchez preside un acto en recuerdo de víctimas del accidente de Adamuz

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

Santander expedienta al policía local que no actuó ante el aviso sobre la pasarela que colapsó y dejó seis muertos

Santander expedienta al policía local que no actuó ante el aviso sobre la pasarela que colapsó y dejó seis muertos

Urtasun reclama a Sánchez que incluya la prórroga de los contratos de alquiler en el escudo social ante la guerra en Oriente Próximo

Urtasun reclama a Sánchez que incluya la prórroga de los contratos de alquiler en el escudo social ante la guerra en Oriente Próximo

Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas

La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas

Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra

Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra

Junts pacta con el exlíder de Front Nacional en Manresa para las elecciones municipales de 2027

Junts pacta con el exlíder de Front Nacional en Manresa para las elecciones municipales de 2027