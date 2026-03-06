La alcaldesa de El Prat carga contra el Govern y Aena por "menospreciar" al municipio con la ampliación del aeropuerto: "Es una irresponsabilidad"

La alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, critica que ni el Govern ni Aena hayan contactado con el Ayuntamiento del municipio desde que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presentó el proyecto de ampliación del aeropuerto el pasado mes de junio, unas intenciones de las que, asegura, fue informada solo una hora antes del acto público. En declaraciones a EL PERIÓDICO lamenta no haber recibido "ni una llamada" ni "ninguna consulta" sobre la información que disponen sobre el terreno pese a los últimos movimientos del ejecutivo, publicados por este diario, para avanzar en las compensaciones ambientales que reclama la Comisión Europea vinculadas a la anterior ampliación de la infraestructura y desbloquear así el nuevo plan de crecimiento. "Nos sentimos menospreciadas", sentencia la que en estos momentos es la principal alcaldesa con la que cuentan los Comuns en Catalunya.

Si me llama el president vaciaré mi agenda porque mi principal preocupación es que comprenda los motivos y argumentos de por qué es una irresponsabilidad Alba Bou — Alcaldesa de El Prat de Llobregat

Bou, como su formación, es contraria a la construcción de la tercera pista, pero reivindica que el rol "responsable y solidario" que ha tenido el consistorio merecería que la Generalitat tuviera en cuenta su opinión y toda la "ciencia" de la que disponen en materia de movilidad, del consorcio de espacios naturales del Delta del Llobregat o de la comunidad de regantes. "No podemos hacer menos que enfadarnos. Si me llama el president vaciaré mi agenda porque mi principal preocupación es que comprenda los motivos y argumentos de por qué es una irresponsabilidad plantear que el crecimiento del aeropuerto no tiene límites y pisar la autonomía de los municipios", sentencia, además de defender que la principal inversión que necesitan en El Prat es en materia ferroviaria.

"Confianza" en la Comisión Europea

En estos momentos, el Govern cuenta con un acuerdo de presupuestos con los Comuns en el que han dejado al margen el desencuentro con el aeropuerto, cuya ampliación es un auténtico anatema para el grupo de Jéssica Albiach al mismo tiempo que se trata de un proyecto irrenunciable para el ejecutivo de Illa. Como publicó EL PERIÓDICO, Aena ha empezado a dar pasos para mejorar los espacios naturales en el entorno de la infraestructura con el objetivo de convencer a la Comisión Europea (CE) de cara a una eventual ampliación. Por ahora, el gestor aeroportuario está llevando a cabo la última fase de las obras de retirada de cemento y otros elementos en los párquings de Can Sabadell, en el marco de las exigencias europeas incluidas en el expediente que la Comisión abrió a España. Sin embargo, Bou confía en que la Comisión Europea "no validará ninguna propuesta de ampliación que no haya cerrado antes la carpeta de las compensaciones pendientes de hace 20 años", cuando ya se llevó a cabo una ampliación del aeropuerto.

Una imagen del aeropuerto de El Prat / Jordi Otix

"Tanto el Govern como Aena lo saben y están intentando buscar alternativas para convencer a la Unión Europea de las 'buenas intenciones' que tiene la Generalitat para cumplir con los requerimientos", apunta la edil, quien añade que lo que no puede hacer su municipio es "vivir de las buenas intenciones", por lo que tiene "plena confianza" en que la Comisión Europea "tampoco se fiará y requerirá algo de ciencia". Y es que obras como las de Can Sabadell, recuerda, están pendientes desde hace 20 años. "No nos la colarán", advierte.

Un "lavado de cara"

En 2025, la CE emitió un primer posicionamiento formal en el que apuntaba que cualquier ampliación debía cumplir con los requisitos ambientales europeos y recordaba a las administraciones que debían solucionar un "procedimiento de infracción en curso" que se abrió en su día por "la protección inadecuada del lugar Natura 2000 delta de Llobregat". Europa hacía referencia a un expediente abierto en 2021 por la CE que obliga a las autoridades españolas a remediar el deterioro generado en la zona y supone que, hasta que no se cierre, no se puede ejecutar otro proyecto en el mismo lugar.

"La Generalitat intenta hacer un lavado de cara. No lo lograrán, Aena y Generalitat no se están poniendo de acuerdo. Jugar al Monopoly o al Risk con un territorio tan frágil como este es una absoluta irresponsabilidad. Tengo plena confianza en que no lo lograrán porque tenemos los argumentos científicos para evitar este desastre”, remacha Bou.

Sobre los desacuerdos entre Aena y Govern, Bou se refiere a que, como publicó este diario, la Generalitat quiere que, para ir un paso más allá de las reclamaciones de Bruselas, Aena compre terrenos degradados en el delta del Llobregat para restaurarlos y generar lagunas, una opción que inicialmente contemplaba asumir la Generalitat, pero que resultaría más compleja para la Administración. Aena no descarta adquirir algún terreno antes del aval europeo, aunque prioriza el desmantelamiento de antiguos párquings de buses y taxis para recuperar espacio natural.