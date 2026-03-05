Vox cierra la puerta a derogar el decreto de Mazón sobre vivienda protegida pese al escándalo de Les Naus

La postura hostil de Vox contra el PP tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante parece ya una historia del pasado. Este miércoles la formación de ultraderecha ha vuelto a distanciarse de la izquierda y ha anunciado que votará en contra de las proposiciones no de ley (PNL) propuestas presentadas por separado por el PSPV y por Compromís en las Cortes que piden, entre otras cosas, derogar el decreto del 10 de diciembre de 2024, del gobierno de Mazón, que modificaba las condiciones para aspirar a adquirir viviendas protegidas y ampliaba, por ejemplo, el máximo de ingresos por unidad familiar.

Los socialistas, en su propuesta, también piden mantener la calificación permanente de las viviendas protegidas, ajustar los requisitos económicos, limitar los precios de alquiler a través de la declaración de zonas tensionadas, reforzar tareas de inspección y “articular los mecanismos más adecuados para que las viviendas protegidas de Les Naus adquiridas de manera fraudulenta se incorporen al parque público”.

Esta última medida fue anunciada por la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, durante la semana pasada, aunque las propuestas incluidas en la PNL no prosperarán por la oposición anunciada del PP y de Vox.

Por su parte, Compromís también pide "impulsar un cambio profundo del modelo que promueve el Plan Vive, dotando las políticas de vivienda de una financiación adecuada" de manera que "la construcción de pisos en suelo público tenga como prioridad la ampliación efectiva del parque público y el alquiler social real y permanente", además de exigir al PP "que asuma todas las responsabilidades políticas derivadas" del escándalo de Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

El rechazo

Ambas propuestas, debatidas por separado y que se votarán en el pleno de este jueves, serán rechazadas por el PP y por Vox. En cuanto a la del PSPV, desde la formación de ultraderecha, Miguel Pascual, quien defendió ante el pleno la creación de una comisión de investigación por el caso de Les Naus, han acusado a los socialistas de “aprovechar una crisis para intentar sacar rédito político”, y para “intentar colar su política fracasada de vivienda”. Tras vincular el escándalo a “unos cuantos espabilados”, ha sacado a colación los casos polémicos que afectan al partido a nivel nacional. “Lecciones de su partido, ninguna”.

Pascual, preguntado por Benjamí Mompó, diputado del PSPV que ha defendido la PNL, sobre su cambio de postura respecto al PP después de haber pedido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, no ha respondido en su turno sobre esta cuestión.

La diputada del PP Candela Anglés. / José Cuéllar / Cortes

Por parte del partido del Consell, la diputada Candela Anglés ha criticado que los socialistas propongan “volver a su modelo”. “¿Qué modelo?”, se ha preguntado la diputada del PP, señalando las “cero viviendas” protegidas del Botànic o el que, según ella, propició la subida del precio del alquiler y de la compra de inmuebles.

Además, Anglés ha sugerido que el escándalo de Les Naus procede de la etapa de gobiernos de izquierdas, ya que “el 6 de enero de 2016 se decidió vender el suelo” con un “alcalde socialista”, en referencia a Gabriel Echávarri, aunque la licitación se impulsó ya con Barcala la frente del gobierno municipal. La diputada popular también ha citado al exalcalde por haber “licitado el expediente en julio de 2018”, aunque por error, ya que en aquel momento el actual regidor, Luis Barcala, ya había accedido a la Alcaldía. “De verdad que no cuela, esta promoción nació con vuestras reglas”, ha recriminado Anglés.

La defensa

La iniciativa, por tanto, solo ha contado con el vistobueno oral del PSPV y de Compromís. Los socialistas, a través de Benjamí Mompó, quien ha iniciado su discurso citando el lema “no a la guerra”, han tildado como “decepcionante” que, “en un momento tan grave, el gobierno valenciano se haya dedicado a desaprovechar un tiempo valioso durante esta legislatura”. También han criticado la renuncia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a los fondos para vivienda ofrecidos desde el Gobierno central, y ha definido el Plan Vive, elaborado para promocionar vivienda protegida en la Comunidad, como “el plan de los vividores”.

Además, Mompó ha rescatado el “Luis, sé fuerte” que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy envió por mensaje a quien era tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando se destapó el escándalo de la financiación ilegal del partido. “Me pregunto si en el PP ya le han enviado ese mensaje a Barcala”, ha ironizado.

Este jueves se constituirá la comisión de investigación sobre el escándalo de Les Naus entre la desconfianza de la izquierda por la posible pinza PP-Vox

Por último, desde Compromís, María José Calabuig también ha anunciado el voto a favor de la PNL de su grupo, y ha criticado la política de vivienda del actual Consell citando el cierre de la Xarxa Xaloc, que asesoraba en materia de vivienda a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat “porque no hay dinero, peor hay dinero para lo que quieren”, ha censurado.

La iniciativa de Compromís

Por lo que hace a la PNL presentada por Compromís, tanto la iniciativa como el debate han sido muy similares, ya que además los participantes han sido los mismos, con excepción del PSPV, que en este punto ha contado con la intervención del diputado alicantino José Díaz. Él mismo ha anunciado el insuficiente voto a favor de su grupo, reconociendo que su aprobación "es una quimera", porque "piden algo tan sencillo, pero inalcanzable, como que el PP asuma consecuencias".

La iniciativa ha sido defendida por Calabuig, por parte de Compromís, que ha tildado la política del Consell en materia de vivienda como "una estafa organizada en la cara de la gente que no llega a final de mes". Desde Vox y desde el PP han rechazado su apoyo aludiendo nuevamente a las políticas del Botànic y citando escándalos que afectan al PSOE a nivel estatal, así como insistiendo, por parte de Candela Anglés, del PP, en una supuesta responsabilidad del Consell presidido por Ximo Puig en la adjudicación de las viviendas de Les Naus, que según ella "llevan la firma de Compromís".

En este segundo debate, además, los diputados de la izquierda han llegado a entonar hasta en tres ocasiones diferentes la consigna "Barcala dimisión".

Este jueves, por su parte, se constituirá la comisión de investigación sobre el escándalo de Les Naus, sobre la que la izquierda ha vuelto a expresar desconfianza en su funcionamiento, dado que se espera que el PP y Vox acaben pactando el plan de trabajo, tal como ocurrió con la de la dana.