Sergi Perramon, el político que se ha negado a encabezar la lista de Aliança Catalana por Manresa al Ayuntamiento y por Barcelona al Parlamento (dos veces)

Sergi Perramon, concejal del Grupo Nacionalista en el Ayuntamiento de Manresa, ha rechazado la oferta que le planteó Aliança Catalana de ser el candidato a la alcaldía por esta formación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 en la capital del Bages.

Y no solo eso: según ha asegurado Perramon y han confirmado fuentes de Aliança Catalana, la oferta de encabezar la candidatura municipal llevaba añadida otra propuesta: ser el número 1 de Aliança Catalana en las próximas elecciones al Parlamento de Catalunya por la circunscripción de Barcelona.

Perramon ya había recibido antes de las pasadas elecciones a la cámara catalana la oferta de ser el número 1 por la demarcación de Barcelona, y también la rechazó. Así que el total de "calabazas" que ha recibido hasta ahora el partido liderado por Sílvia Orriols son tres.

En lugar de aceptar convertirse en el objeto de deseo de Aliança Catalana, Sergi Perramon está siguiendo otro camino. Se presentó a las municipales de 2023 bajo las siglas del Front Nacional. Consiguió dos concejales en el pleno del Ayuntamiento de Manresa. Se fue distanciando del Front Nacional y empezó a funcionar dentro del Ayuntamiento con la denominación de Grupo Municipal Nacionalista. Mientras tanto, puso en marcha la creación de una plataforma cívica que también registró como partido político: Avenç Nacionalista.

Es con esta formación con la que Junts per Manresa está negociando presentar una candidatura unitaria de cara a las elecciones municipales del próximo año.

La cronología

Perramon presentó Avenç Nacionalista en un acto en el café-teatro Voilà el pasado 5 de diciembre. Había anunciado un año antes que lo haría: que construiría una plataforma con la que pasar página de una etapa política y abrir otra. Avenç Nacionalista pretende aglutinar a nacionalistas independentistas desde el municipalismo.

El 31 de diciembre recibió una llamada de un asesor de Sílvia Orriols que le proponía ser el candidato a la alcaldía de la capital del Bages y candidato por Barcelona en las siguientes elecciones catalanas.

El 22 de enero, en un acto en el mismo café-teatro Voilà, Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya entre 2010 y 2016 y presidente de Convergència Democràtica de Catalunya hasta su disolución, ofreció una reflexión a Ramon Bacardit que el candidato a la alcaldía de Junts le había pedido que hiciera públicamente. La respuesta de Mas fue: "si queréis una candidatura para ganar y gobernar, juntad lo que se haya dispersado". Acto seguido, Bacardit aseguró que asumía el reto: "me sentaré con Avenç Nacionalista e Impulsem Manresa para conseguir que Manresa cambie de rumbo", también para aglutinar a los votantes de Esquerra y de otros partidos que consideren que esto es necesario".

Las conversaciones entre Junts y Avenç han ido progresando satisfactoriamente, según han ido transmitiendo unos y otros. Impulsem Manresa, que forma parte del gobierno de la capital del Bages junto con ERC y PSC, ha mantenido un perfil más bajo y habrá que ver qué papel acaba desempeñando.

En las pasadas elecciones al Parlamento de Catalunya, Aliança Catalana fue la cuarta fuerza política en Manresa en apoyos. Consiguió 2.812 votos, lo que supone un 9,4 % de los sufragios, con Junts, PSC y Esquerra por delante. Detrás quedaron Vox, PP, CUP y Comuns.

Para terminar de plantear el escenario, cabe recordar que el 28 de febrero el Front Nacional, bajo cuyo paraguas se presentó Sergi Perramon en las pasadas elecciones municipales, aseguró que si Perramon no encabeza su candidatura lo hará otra persona, pero estarán presentes en los comicios en la capital del Bages.