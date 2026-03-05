Illa aborda con los empresarios los presupuestos y las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo

La negociación de presupuestos entre el Govern y ERC continúa en punto muerto. Ambas partes continúan dialogando y tratando de encontrar una salida al desacuerdo con la recaudación del IRPF vinculada al modelo de financiación al tiempo que los consellers desgranan los detalles de las cuentas en el Parlament, pero por ahora no hay fumata blanca. A todo ello, se suman las posibles consecuencias que la guerra en Oriente Próximopueda tener en la economia catalana. Con este telón de fondo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con los empresarios este jueves, ante los que ha defendido que "la mejor certidumbre" de la que se puede dotar Catalunya es que estas cuentas se aprueben, un elemento más para tratar de ejercer presión en los republicanos después de que hayan presentado una enmienda a la totalidad.

Las entidades que han mantenido una cita con el president forman parte del llamado G8 y son la Cambra de Comerç, Pimec, Col·legi d'Economistes, Cercle d'Economia, Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global. En estos momentos, el Govern está a la espera de si tiene que actuar para paliar las consecuencias económicas que pueda derivarse del nuevo conflicto. También insiste en que con los presupuestos está en juego disponer de 9.100 millones de euros más que en el año 2023, último año en que se aprobaron, que pueden ser necesarios en este contexto.

Mensaje a ERC

En los últimos días, ha habido mensajes cruzados ante las cámaras entre el Govern y ERC. El último lo ha lanzado el president Illa, que tras reunirse con los rectores de las universidades catalanas ha hecho una apelación directa a los republicanos, aunque sin mencionarlos directamente. "Tenemos claro que, si todo el mundo pone Catalunya por delante, actúa con responsabilidad y, por aquello que realmente importa, lo conseguiremos", ha defendido, además de insistir en la "mano tendida" que espera que ERC acabe cogiendo.

Más allá de considerar "imprescindibles" estas cuentas en este escenario convulso, ha hecho hincapié en el incremento del 24% de recursos para la conselleria de Universitats i Recerca, una inversión que tendrá un impacto en los 300.000 universitarios que hay en Catalunya. En particular, ha subrayado los 136 millones de euros en becas que recoge el proyecto. "Hemos elaborado un presupuesto a la altura de la excelencia de nuestro sistema universitario", ha defendido.

El president Illa ha sacado pecho de que el Govern "ha cumplido" con el deber de presentar los presupuestos que "el país necesita", aunque tiene por delante ahora la tarea de amarrar los apoyos suficientes para que sean aplicables y, por ahora, ERC ha presentado una enmienda a la totalidad. Quedan dos semanas de negociaciones hasta la votación clave del 20 de marzo en el Parlament. Lo que sí que ha dejado claro el Executiu es que no pasa por sus planes retirar los presupuestos para volverlos a presentar en junio, como este miércoles dejaron caer los republicanos dando por sentado que entonces María Jesús Montero ya no será ministra de Hacienda y el Gobierno podrá tener más margen para comprometerse con el IRPF.