Illa emplaza a ERC a "poner Catalunya por delante" para aprobar los presupuestos

La negociación de presupuestos entre el Govern y ERC continúa en punto muerto. Ambas partes continúan dialogando y tratando de encontrar una salida al desacuerdo con la recaudación del IRPF vinculada al modelo de financiación al tiempo que los consellers desgranan los detalles de las cuentas en el Parlament, pero por ahora no hay fumata blanca. Eso sí, hay mensajes cruzados ante las cámaras. El último lo ha lanzado el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tras reunirse con los rectores de las universidades catalanas ha hecho una apelación directa a los republicanos, aunque sin mencionarlos directamente. "Tenemos claro que, si todo el mundo pone Catalunya por delante, actúa con responsabilidad y, por aquello que realmente importa, lo conseguiremos", ha defendido, además de insistir en la "mano tendida" que espera que ERC acabe cogiendo.

Illa ha recurrido al contexto de incertidumbre internacional, agravada por el conflicto con Irán, para reivindicar que la mayor "certidumbre" que se puede dar a los ciudadanos de Catalunya es la aprobación de los presupuestos. En estos momentos, el Govern está a la espera de si tiene que actuar para paliar las consecuencias económicas que pueda derivarse de la guerra en Oriente Medio, además de insistir en que está en juego disponer de 9.100 millones de euros más que en el año 2023, último año en que se aprobaron presupuestos.

Más allá de considerar "imprescindibles" estas cuentas en este escenario convulso, ha hecho hincapié en el incremento del 24% de recursos para la conselleria de Universitats i Recerca, una inversión que tendrá un impacto en los 300.000 universitarios que hay en Catalunya. En particular, ha subrayado los 136 millones de euros en becas que recoge el proyecto. "Hemos elaborado un presupuesto a la altura de la excelencia de nuestro sistema universitario", ha defendido.