Mañueco y Martínez se enfrentan por la corrupción en el primer debate electoral y Vox les espeta que ambos son "la pinza" contra los agricultores y ganaderos

Los candidatos del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y del PSOE, Carlos Martínez, a las elecciones de Castilla y León se han atacado mutuamente con los casos de corrupción que afectan a sus partidos en el primer debate televisado de la campaña electoral, este jueves en RTVE. El tercero en discordia, el cabeza de lista de Vox, Carlos Pollán, ha acusado a los dos partidos de ser "la pinza" contra los agricultores y ganaderos de la región por votar conjuntamente en Bruselas supuestamente en contra de sus intereses. Y de haber pactado alternativamente con "los separatistas" para mantenerse en el poder en la Moncloa.

Fernández Mañueco ha presumido de que la región tiene algunos de los mejores servicios públicos de España, como la educación y la sanidad. Algo que han rechazado con rotundidad los otros dos candidatos, que le han espetado que "vive en los mundos de Yupi" o "en una realidad paralela". "Castilla y León tiene los mejores servicios públicos de España en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia y en atención a los mayores", ha sacado pecho el candidato del PP, que ha añadido que eso es "gracias al esfuerzo de todos, pero también porque hay un compromiso político por parte del Partido Popular".

Enfrente se ha encontrado a sus dos adversarios, que han puesto ejemplos de listas de espera de más de un año en varios hospitales de la región o de cómo ha bajado el número de viviendas protegidas del 80% de 1987, cuando el PP entró en el Gobierno, hasta el 1% actual, según Martínez. Con un tono duro y agresivo, el candidato socialista ha echado en cara de Mañueco "su parálisis, su inmovilismo, su desidia, su holgazanería permanente para no entender Castilla y León. Está gritando El Bierzo, está gritando Valladolid, está gritando Burgos, el Valle de Tietar... Esa es la realidad por mucho que clame".

Los momentos más tensos se han vivido cuando los candidatos se han echado en cara la corrupción. El líder del PP regional ha descalificado al candidato socialista por haber sido puesto en su cargo por "dos personas que están en la cárcel", en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos anteriores secretarios de Organización del PSOE, ahora expulsados del partido por su presunta implicación en varios casos de corrupción. Y le ha descalificado varias veces por su cercanía a Pedro Sánchez: "Solo hay una cosa peor que ser sanchista y es ser sanchista de segunda mano", le ha dicho, en referencia a que él no apoyó al líder del PSOE en un primer momento -formó parte del equipo de Susana Díaz-.

El también alcalde de Soria, Carlos Martínez, por su parte, ha sacado a Mañueco el caso de la concejala del Ayuntamiento de Palencia que se ha adjudicado una vivienda protegida u otros casos de corrupción que han afectado a los gobiernos del PP en la región en los últimos años. Y le ha exigido varias veces que "en lugar de hablar solo de Sánchez, hable de Castilla y León y de su gestión, que es lo que ahora toca valorar".

El candidato de Santiago Abascal en la región ha tratado durante todo el debate de cargar por igual contra los cabezas de lista del PP y del PSOE, equiparándolos tanto en los distintos gobiernos de España que han dirigido -por sus pactos con los nacionalistas- como afeándoles sus acuerdos en Bruselas.

A la hora de hablar de futuros pactos postelectorales, Mañueco y Pollán no han querido adelantar su intención de gobernar juntos, a pesar de las conversaciones que los dos partidos mantienen tanto en Extremadura como en Aragón. Pero con quien sí se ha comprometido solemnemente Alfonso Fernández Mañueco a no pactaar ha sido con "el sanchismo de Castilla y León". "Su modelo de gestión es el de Óscar Puente [ministro de Transportes] o de Ana Redondo [ministra de Igualdad]; no son ustedes de fiar".

Carlos Martínez, por su parte, ha asegurado que los dos candidatos de la derecha y la extema derecha "se comportan como un matrimonio de conveniencia que hace como que discute" y les ha dicho que ellos "no van a decidir nada, porque todo les vendrá impuesto desde Madrid, donde Feijóo y Abascal han puesto a la venta a Castilla y León".

Martínez ha insistido a Mañueco, acercándose a él y ofreciéndole la mano, para que acepte su oferta de que gobierne la lista más votada el próximo 15 de marzo, lo que ha rechazado ostensiblemente el presidente popular, que no ha querido estrechar la mano de su adversario político.