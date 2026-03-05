Asamblea de Extremadura
El PP nacional ya da por seguro el 'no' de Vox a la investidura de Guardiola este viernes
Fuentes del PP aseguran que Vox comunicó esta mañana su decisión de no apoyar la candidatura, sin dejar margen a alternativas, lo que podría deberse a "factores externos"
Según fuentes del Partido Popular, algunos medios ya adelantan que Vox votará mañana en contra de la investidura de María Guardiola, sumando sus votos a los del PSOE y bloqueando así una candidatura respaldada por el 43,12% de los extremeños en las elecciones del 21 de diciembre.
Las mismas fuentes confirman que, esta misma mañana, Vox ha trasladado al Partido Popular su decisión de no apoyar un Gobierno de centro derecha en Extremadura. La comunicación se produjo a primera hora y, siempre según fuentes populares, se planteó en términos que no dejaban margen a alternativas: el “no” estaba decidido desde hace días.
Desde el PP señalan que esta postura “probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura” y apuntan a que “podría obedecer a factores externos”.
Desde el Partido Popular subrayan que “nunca pensamos que Vox uniría sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez para impedir un gobierno del Partido Popular”. En esa línea, añaden que “siempre confiamos en que la responsabilidad de Vox le impediría sumarse a la izquierda y a la extrema izquierda para frenar un Gobierno de centro derecha”.
“Algo ha debido pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militó en el Partido Popular prefiera hoy alinear sus votos con los del PSOE”, añaden las mismas fuentes.
Por último, el PP asegura que confía en que Vox “recapacite en las próximas horas” y, si no lo hace, “en los próximos dos meses”, y pide que “el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no se extienda a otros territorios”.
