Renovación del secretariado
El fundador de la ANC Pere Pugès se presenta a las elecciones para liderar la entidad
La ANC activa la cuenta atrás para sus elecciones con críticas a los partidos independentistas: "Limipian la cara al Gobierno"
Pere Pugès, uno de los fundadores de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha decidido volver a presentarse a las elecciones para renovar el secretariado de la entidad independentista, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Pugès, que tuvo un papel destacado en la entidad durante la etapa presidida por Carme Forcadell, puede ser candidato de nuevo porque en junio del año pasado la entidad hizo un cambio de estatutos y flexibilizó la limitación de mandatos existente.
Hasta entonces, solo se podía ser secretario nacional durante dos mandatos, que se equiparan a cuatro años. Con el cambio avalado por un 73% de la militancia, ahora tampoco se permite presentarse a unas terceras elecciones consecutivas, pero sí volver a participar en ellas transcurridos dos mandatos sin cargos, eso es, cuatro años después del fin del último mandato.
La modificación de estatutos también reforzó la prohibición de que la ANC pudiera "impulsar, promover o implicarse" en una nueva opción electoral, después de la disputa interna generada por la propuesta de la 'lista cívica' que defendió la expresidenta Dolor Feliu y que finalmente fue rechazada por la mínima en una consulta a los socios.
Este miércoles expiró el plazo para presentar candidatura. La lista definitiva de aspirantes, sin embargo, no será pública hasta finales de este mes. Lluís Llach, hasta ahora presidente, aún no ha hecho público si quiere optar a la reelección. Las elecciones están previstas entre el 14 al 18 de abril.
