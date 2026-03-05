Joan Tardà (ERC): "Aspiro a ver a Junqueras como president tras el triunfo de un frente de izquierdas en Catalunya"

Joan Tardà (Cornellà de Llobregat, 1953) fue diputado en el Congreso entre 2004 y 2019 y ahora publica 'Una crònica republicana des de Madrid' (Viena Edicions). Aunque ya no conserva el altavoz que da el atril de la Cámara, sigue siendo una persona escuchada dentro y fuera de ERC. Mentor y amigo de Gabriel Rufián, defiende con vehemencia un frente de izquierdas en el próximo ciclo electoral para frenar a las "derechas extremas".

Hace siete años que dejó de ser diputado. ¿Qué le ha llevado a escribir ahora la crónica de aquellos tiempos?

Todo va tan rápido que creo que es bueno fijar lo que se hizo. Aterrizamos en Madrid con el objetivo de hacer posible un proceso de 'desaznarización' y avanzar hacia un estado plurinacional. Jamás habríamos creído que viviríamos lo que vivimos. Si alguien hubiese dicho en 2004 que en 2017 estaríamos en un proceso de aceleración que nos permitiese aspirar a un Estado, no nos lo habríamos creído.

En el prólogo del libro se destaca su capacidad de resiliencia respecto a una parte del independentismo que le ha increpado. ¿Cómo lo ha vivido?

Yo soy independentista desde la adolescencia. No tengo complejos, nunca los he tenido. De hecho, yo fui un entusiasta del tripartito. Siempre me he sentido muy orgulloso de la presidencia de Pasqual Maragall y de la de José Montilla. Incluso todavía más de la de Montilla porque reflejaba exactamente la cosmovisión que tengo de la nación catalana: que no es una tribu de catalanes, sino una nación republicana.

Hay un bien superior urgentísimo que es impedir que gobierne la derecha y la ultraderecha; las consecuencias serían nefastas

¿Qué le parece el frente de izquierdas que defiende el actual líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián?

Esta propuesta es producto de la socialización del temor que empieza a calar en las clases populares ante la victoria del PP y de Vox. [La unidad de las izquierdas] es un debate que crece y crecerá. La batalla ideológica que ya ha ganado Rufián es extraordinaria. Jamás en la vida un afiliado de ERC, es decir, 'indepe' de izquierdas y republicano, había tenido la popularidad en el Estado español y en Catalunya que tiene Rufián, lo cual debería ser motivo de orgullo.

¿Cuál es la idea sobre este frente de izquierdas?

La idea es que no se debe perder ningún voto. Ni uno solo. Todo el mundo debe adquirir conciencia clara de lo que representan para la catalanidad y para las clases populares ocho años de derechas extremas. Hay un bien superior urgentísimo que es impedir que gobierne la derecha y la ultraderecha porque las consecuencias serían absolutamente nefastas.

Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso, que publica el libro 'Una crónica republicana desde Madrid'. / Jordi Otix / EPC

¿Qué concreción tendría este frente en Catalunya: una candidatura de Esquerra, Comuns y la CUP?

Me gustaría que hubiese una papeleta que dijera 'Frente de Izquierdas de Catalunya' y que debajo estuviesen los logos de todos los partidos que participan en él. Una candidatura de unidad popular formada por los partidos soberanistas, autodeterministas e independentistas. ¿Qué sentido tiene que [Gerardo] Pisarello, David Fernández y yo votemos candidaturas diferentes? Esto lo explica muy bien Rufián cuando dice ‘o vamos juntos o nos matarán por separado’.

¿Qué consecuencias tendría un Gobierno de PP y Vox?

Hablaba el otro día con un diputado del PP y tiene una obsesión: crear un cuerpo de alta inspección educativa para hacer cumplir todas las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que se cargan la inmersión lingüística. La gente no es consciente de lo que significa. Hablo de esto como podríamos hablar de muchas otras cosas. Si hiciéramos un frente de izquierdas, tengo la impresión de que actuaría de espejo para que también fuera de Catalunya hubiese otro frente de izquierdas.

Rufián ha obligado a la izquierda española a espabilarse y esto es muy positivo

¿Le gustaría que Rufián lo liderase en el Estado?

Lo importante es que Rufián ha irrumpido de la manera que lo ha hecho y ha obligado a la izquierda española a espabilarse. La ha sacudido y eso es muy positivo.

Pero, una persona que vote a Sumar podría no querer votar a un independentista; y un independentista podría no querer votar a uno de Sumar...

Viajo bastante por España y creo que hay tanto miedo [a un gobierno de PP y Vox] que hay muchos prejuicios que han sido enterrados. Estoy convencido de que solo las izquierdas serán capaces de recuperar una cierta desafección si hacen aquello que la gente de izquierdas ya no espera que hagamos: juntarnos.

La dirección de ERC no lo ve.

No ha dicho que no quiera hacerlo. El debate dentro de ERC ya existe y crece, es imparable. En el consejo nacional pedimos un debate interno territorializado que dure unos meses. Lo que desearía es que este debate también lo tengan los Comuns y la CUP.

¿Se debería hacer una consulta en ERC?

Podría ser. Para hacer una consulta solo hacen falta unas 800 firmas, pero lo importante es que haya un debate interno. Aspiro a ver a Oriol Junqueras presidente de Catalunya en 2028 como consecuencia del triunfo de una candidatura unitaria de las izquierdas, 'indepes' y soberanistas, a modo de 'Frente de Izquierdas de Catalunya', sin esconder los logos de los partidos.

¿Dice que Junqueras debería liderarlo en Catalunya?

Querría que fuese liderado por él, pero no me corresponde decirlo a mí. Yo lo que querría es que Junqueras fuese candidato y, si no ganamos, podemos tener un resultado tan bueno como para que un Govern con el PSC sea casi de igual a igual. Me parece un atentado a la inteligencia que tengamos que esperar a que gane PP y Vox y se pasen cuatro años destrozándolo todo para llamar a rebato. Cuando se estén cargando la escuela catalana, la gente dirá, ¿qué hicisteis? Tenemos que poder decir que al menos lo intentamos. En 2017 lo intentamos, y somos tan imbéciles que no lo logramos, pero lo intentamos.

Si no ganamos, podemos tener un resultado tan bueno como para que un Govern con el PSC sea casi de igual a igual

Hay gente en ERC que lo rechaza alegando que se perdieron votos cuando se apostó por Junts pel Sí, la coalición con Convergència.

No tiene nada que ver. Ese era un pacto interclasista que respondía a una conquista democrática, pero no social, y se hizo porque, si no, [Artur] Mas se descolgaba. Se hizo a regañadientes. Respondía a un momento ofensivo, era instrumental, para ganar. El frente de izquierdas es defensivo, no nos engañemos, tiene un carácter resistencialista, estamos al borde del precipicio. No tiene sentido que el independentismo no sea capaz de articularse con el resto de fuerzas políticas, es como si lleváramos una mochila que pesa 1714 toneladas.

Junts prefirió condenar a ERC por 'botiflerismo' y traición que salir a buscar nuevos independentistas

¿ERC ha actuado acomplejada ante Carles Puigdemont? En el libro lamenta que no se supieran defender los indultos como fruto de la mesa de diálogo.

ERC ha pagado el precio de haber sido la única fuerza política protagonista del 'procés' que ha hecho el esfuerzo de dilucidar qué se hizo bien, qué se hizo regular y qué se hizo muy mal. Los de Junts fueron muy poco patriotas porque veían que tocaba hacer este esfuerzo, pero como necesitaban muscularse cuando se estaban refundando, prefirieron condenar a ERC por 'botiflerismo' y traición y aprovecharse de los efectos de esta batalla en vez de salir a buscar nuevos independentistas. Si hubo indultos y amnistía fue porque pusimos al PSOE en el Gobierno. Si queremos construir una solución que pase por decidir nuestro futuro, deberá ser con la izquierda española, ¿no?. Porque unos son unos jacobinos, pero los otros te vienen a buscar de madrugada. Decir que el PP y el PSOE son lo mismo es 'trumpismo' barato.

¿Los líderes de 2017 sirven para 2026?

Hay que tener en cuenta que las condiciones objetivas de 2026 son mucho peores que las de 2017, así que se tiene que asumir el principio de realidad, por muy doloroso que sea. Los dirigentes de 2017 solo pueden ser dirigentes de futuro si consiguen reinventarse y suben al tren de la unidad de las izquierdas. Pero nada de pactos nacionales, pactos de izquierdas. Entre otras cosas, porque por primera vez tenemos un partido independentista de centroderecha [Junts] y que el republicanismo puede especializarse en cómo se convierte a las clases populares en un motor para la liberación nacional que implica la liberación social. Un patriotismo republicano, lo otro es tribu, es decir, trinchera.

¿Esquerra debería aprobar los presupuestos del Govern?

Deseo que el PSC cumpla todos sus compromisos y que ERC también sea responsable para ayudar a los socialistas. Tiene que haber algún compromiso público con el IRPF. Desearía que, al llegar al final de la legislatura, el resultado de la evaluación fuera que hemos avanzado y que quizá se pueda hablar de un apoyo de legislatura o de un Govern de coalición.

¿Cómo ve a Esquerra? En el libro asegura que el último congreso laminó algunas relaciones dentro del partido.

Aún estamos muy frágiles y amenazados. Imaginaros que Junqueras no se pudiera presentar a unas elecciones, se abriría un campo de minas. Yo apoyé a Junqueras en el congreso pese a no estar en su candidatura, pero no sé si quedó todo cerrado porque se hubiera salido mejor con una ejecutiva de integración de otras candidaturas, aunque no quisieron participar o no se les invitó a hacerlo. Pero, en cambio, las encuestas no van mal.