La investigación a Forestalia recrudece el debate entre los defensores y detractores del clúster del Maestrazgo

Un Juzgado de Teruel tiene en sus manos la resolución -al menos cautelar- de muchos años de dimes y diretes a cuenta del desembarco de los macroparques éolicos en la provincia. Porque a la mesa del juez Juan José Cortés ha llegado esta semana una profusa investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona en la que se hacen constar presuntas irregularidades y 'mordidas' en la tramitación de varios proyectos de energías renovables como el controvertido clúster del Maestrazgo, un proyecto multimilllonario adjudicado a Forestalia y derivado a un fondo danés que está en jaque desde este mismo martes. Primero por los detalles de la propia investigación y, por ende, por su posible paralización después de que así lo haya requerido la Guardia Civil...

Sobre la adopción de la medida cautelar se deberá pronunciar en los próximos días el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel mientras los defensores y los detractores del proyecto -un "ecocidio" para unos y la superviviencia de sus pueblos para otros- van asimilando las consecuencias más cercanas del operativo que se desarrolló a lo largo de la jornada de este martes. En el movimiento ciudadano de Teruel Existe, por ejemplo, andan con "prudencia" aunque reconocen que están "satisfechos" después de que una de sus denuncias (interpuesta en 2024) pusiera entonces la primera piedra de la investigación.

"No hemos parado de dejar de trabajar de forma técnica y comunicativa para informar a la gente de nuestros pueblos. Es un trabajo ingente de muchos años defendiendo Aragón y denunciando sus irregularidades: Forestalia presentó un proyecto donde bien sabían que no podían hacerlo", subraya el portavoz de su Grupo de Energía y Medio Ambiente, Ernesto Romeo, apenas 24 horas después de que se desencadenera la 'Operación Perserte' con la detención del dueño de Forestalia, Fernando Samper Rivas, y de otras cinco personas vinculadas a la trama.

La investigación de la Guardia Civil

Y es que en el ojo del huracán se sitúa el presunto cobro de 'mordidas' en forma de participaciones en el conglomerado de Forestalia en favor del exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Jesús Domínguez, a cambio de la emisión de declaraciones de impacto de ambiental a sabiendas de que los informes técnicos eran desfavorables. Por eso en el seno del movimiento ciudadano de Teruel Existe ven imprescindible que el juez paralice de forma cautelar el comienzo de las obras del clúster del Maestrazgo, unos trabajos que se iban a iniciar entre los meses de marzo y de octubre de 2025 pero que se acabaron retrasando hasta este verano por parte del fondo danés Copenhagen Infraestructure Partners (CIP).

Es una decisión que aguardan con preocupación en el seno de 'Viento Alto', la asociación conformada por nueve municipios turolenses que defienden el impulso del clúster del Maestrazgo en siete de sus términos municipales. "La cautelar (la paralización temporal del proyecto) sería una puñalada para el ciudadano que vive en el territorio. Es un varapalo para la gente que quiere vivir en nuestros pueblos", subraya su presidente y también alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont (PSOE), para quien urge "ver cumplido" el proyecto en el que lleva ocho años trabajando de la mano de sus homólogos en Bordón, Cantavieja, Fortanete, La Cuba, Mirambel, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo.

Los números del proyecto

"Es el mayor proyecto del Maestrazgo en inversión y en repercusión con 39 millones de euros en licencias de obras e impuestos, y entre 50 y 60 puestos de trabajo, para mantener nuestros servicios públicos (...) No ha habido ninguna irregularidad y va a seguir adelante según nos trasladan desde el CIP. Yo no sé si es ilegal o no, pero me transmiten tranquilidad", defiende el alcalde de La Iglesuela del Cid después del 'estallido' de la 'Operación Perserte'. "Máxima prudencia y máximo respeto a la Justicia, pero hablar y acusar es muy fácil y hay que demostrarlo. Si luego es mentira, ¿qué hacemos?", se pregunta Safont.

Detalle de los 20 parques eólicos que compondrán el Clúster del Maestrazgo. / GONZALO DE DOMINGO

Pero en la mesa del juez Juan José Cortés poco van a importar las grandes cifras de inversión y de retorno en el Maestrazgo. Porque en su mesa consta abundante documentación que a partir de ahora debe analizar el magistrado para resolver si la tramitación y la posterior adjudicación del clúster del Maestrazgo fue legal o se vio favorecida a cambio de 'mordidas'. Es un arduo trabajo que le llevará varias semanas -es muy posible que sean meses- a lo largo de la fase de instrucción, de ahí que la Guardia Civil haya solicitado su paralización temporal hasta que se vaya poniendo negro sobre blanco. Eso temen en 'Viento Alto', que el proyecto duerma el sueño de los justos...