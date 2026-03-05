El Govern defiende que el nuevo presupuesto permite ampliar la oferta de cursos de catalán y extender su conocimiento

Mejorar el nivel de conocimiento del catalán y su uso entre la población. Este es el principal objetivo de la conselleria de Política Lingüística, creada hace un año y medio, y para la que el nuevo presupuesto de la Generalitat ha previsto destinar 85 millones. Son 26 millones más -un 43%- que en 2023, cuando aún no tenía la consideración de conselleria y era un departamento dentro de Cultura. La mitad de este presupuesto, de aprobarse finalmente, iría destinado a la enseñanza de la lengua, y otro 24% a la facilitación de su uso a través de la tecnología o el sector audiovisual. Así lo ha detallado el conseller Francesc Xavier Vila en su comparecencia en el Parlament para dar cuenta de las cifras destinadas a su departamento.

El Executiu prevé dedicar 45,2 millones de euros, el 55% del total destinado a la conselleria, al Consorci per a la Normalització Lingüística. Esto permitiría ampliar sustancialmente el número de plazas en los cursos de catalán. Este 2026, el Govern aspira a ofrecer 134.000 plazas para cursos propios -10.000 más que en 2025- y hasta 12.700 de concertadas -más del doble que hace un año-.

Nuevo curso de A1

Además, el Govern ha creado un nuevo curso de 90 horas de nivel A1 de catalán, el más bajo del Marco Europeo de Referencia. Hasta ahora, ha explicado el conseller, los cursos más básicos eran muy exprés porque los primeros inmigrantes que recibió Catalunya eran del resto del Estado y, por lo tanto, tenían facilidad para aprender catalán por su proximidad al castellano. Vila ha sostenido que este marco ya no es aplicable a día de hoy para los migrantes procedentes de lugares como el Magreb o China.

Además, para facilitar a los inmigrantes la acreditación de conocimientos de lengua, una de las vías para demostrar arraigo al país, el departament ha creado un examen para la certificación del nivel A1. Hasta ahora se podía demostrar realizando un curso de 45 horas que, en casos de hablantes de lenguas no románicas, era mayoritariamente insuficiente, tal y como ha señalado Vila.

El titular del Departament de Política Lingüística también ha asegurado que el Govern destinará un 24% de los fondos a facilitar el uso de la lengua, a través de la tecnología o del sector audiovisual. Para este último, el Govern prevé destinar 6 millones a medidas como apoyar el doblaje o la subtitulación de películas, dar becas a creadores de contenido e incorporar el catalán a los videojuegos. Además, se han planificado 1,8 millones para impulsar el catalán en el comercio y se duplica el personal del departamento respecto a 2021.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en la comisión de Política Lingüística del Parlament / Nazaret Romero / ACN

Críticas de la oposición

La oposición ha criticado duramente las explicaciones del conseller, aunque por motivos muy diferentes. Carme Renedo, de Junts, ha dicho estar "decepcionada" con las cifras presentadas, ya que considera que no son lo suficientemente "generosas" y cree que el Govern ha demostrado una "ambición justilla". La posconvergente ha denunciado que el presupuesto de la conselleria solo representa el 0,23% de las cuentas de la Generalitat y ha comparado estos datos con los recursos que destina el gobierno vasco al euskera, que ha indicado que llega al 0,50% de sus cuentas y a los 95 millones.

De manera similar, Pilar Castillejos, de la CUP, ha considerado que la partida destinada al departamento de Política Lingüística es "ínfima". La anticapitalista ha lamentado que el catalán no sea necesario para vivir en Catalunya y ha denunciado la existencia de discriminación lingüística. En cambio, el PP y Vox han criticado los recursos destinados a la lengua y han apostado por eliminar la conselleria liderada por Vila. "Queremos pasar la motosierra", ha afirmado el diputado popular Pau Ferran.

ERC insiste en el IRPF

También los socios del Govern, ERC y la CUP, han expresado opiniones dispares. La republicana Marta Vilalta ha vuelto a advertir al Executiu de que "no se dan las condiciones suficientes para negociar los presupuestos" y ha reprochado al PSC que no esté cumpliendo con el pacto para que Catalunya pueda gestionar el IRPF. "¿Qué credibilidad tienen nuevos acuerdos si no se cumplen los anteriores?", se ha preguntado, a pesar de asegurar que su grupo continúa con la "mano tendida" para revertir la situación.

Los Comuns, por su parte, han defendido las cuentas y han pedido que se haga "todo lo posible" para cerrar un acuerdo con los republicanos. Sin embargo, a pesar de contar con su apoyo, la diputada Susanna Segovia ha avisado de que los recursos destinados a nuevos cursos de nivel A1 y a su certificación no serán suficientes para absorber la alta demanda que generará la revisión de los permisos derivados de la regularización de migrantes dentro de un año.

Noticias relacionadas

Vila ha reconocido que el presupuesto es "mejorable", pero ha recordado que el suyo es un departamento de nueva creación, y ha apostado por continuar la negociación para "tener las mejores" cuentas y poder hacer frente "a los retos" del catalán.