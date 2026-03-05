Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / David de Haro - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a contestar a Pedro Sánchez este jueves. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz", afirmó en un acto organizado por el Grupo Popular en el Congreso con disidentes iraníes con motivo del día internacional de la mujer, que tendrá lugar el próximo domingo. "Si no tienes respuesta frente a la tiranía, tu supuesto pacifismo es un aval a la tiranía", continuó el líder de la oposición, quien además reclamó una desescalada del conflicto, "contención" en el mismo y "volver a la mesa de negociación".

Noticia en elaboración.

TEMAS

